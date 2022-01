Mit einem Wochenminus von nur 1,0% hat sich unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection vergleichsweise gut geschlagen. Trotz der deutlichen Erholung am heutigen Mittwoch hat der DAX zum Beispiel doppelt so hohe Einbußen hinnehmen müssen. Unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 ist damit wieder leicht auf jetzt 6,2 Prozentpunkte gestiegen. Die absolute Wertentwicklung beträgt aktuell gut 43%, was einem durchschnittlichen Jahresplus von 5,8% entspricht. Der maximale Drawdown liegt unverändert bei 24,4%.Die Cashquote von gut 20% in unserem Dachwikifolio erweist sich im aktuellen Umfeld natürlich als hilfreich. ...

