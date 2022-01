Der hoch verschuldete Immobilienriese China Evergrande hat zum ersten Mal in der seit Monaten andauernden Krise im größeren Stil Kontakt zu seinen Gläubigern aufgenommen. Auf einer Telefonkonferenz stellte der neu berufene Evergrande-Exekutivdirektor Siu Shawn am Mittwoch einen Plan zur Umstrukturierung des Unternehmens binnen sechs Monaten in Aussicht, wie Teilnehmer des Calls berichteten. Mit den Kreditgebern werde eine Lösung angestrebt, betonte ...

