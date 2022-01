Prokarium, ein Biopharma-Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie in der Onkologie Pionierarbeit leistet, hat über Imperial Projects eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit mit unabhängigen Forschern des Imperial College London geschlossen. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung von therapeutischen Kandidaten der nächsten Generation von Prokarium, die so konzipiert sind, dass sie Nutzlasten in die Mikroumgebung von Tumoren einbringen.

"Prokarium entwickelt derzeit das perfekte Bakterium für die nächste Krebsimmuntherapie, und wir glauben, dass wir durch Nutzung der einzigartigen Biologie von Salmonellen in der Lage sein werden, einen leistungsstarken natürlichen Ansatz mit einer maßgeschneiderten adaptiven Reaktion zu kombinieren", so Kristen Albright, PharmD, Chief Executive Officer von Prokarium. "Diese Vereinbarung wird unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erheblich erweitern und unsere Immuntherapie-Pipeline weiter vertiefen."

Die neue, mehrjährige Vereinbarung basiert auf der im Jahr 2020 begonnenen Zusammenarbeit zwischen Prokarium und London Biofoundry und soll die Aktivitäten von Prokarium weiter ausbauen. Das Team der London Biofoundry von Imperial und SynbiCITE ist auf das Design, das Engineering und die funktionelle Charakterisierung von synthetischer DNA und synthetischen Organismen spezialisiert.

"Prokarium hat seine Salmonellen-Plattform als innovativen Immuntherapie-Ansatz für die Behandlung solider Tumore einzigartig positioniert, und wir freuen uns, die Bemühungen des Unternehmens zu unterstützen, den Paradigmenwechsel in der Krebsbehandlung von der synthetischen Chemie zur synthetischen Biologie voranzutreiben", erklärte Marko Storch, PhD, Head of Synthetic Biology and Automation. "Bei der London Biofoundry haben wir einen hochmodernen SynBio-Stack entwickelt und verfügen über das Fachwissen, um mit Forschern und Biotech-Unternehmen zusammenzuarbeiten und deren Forschung und Entwicklung voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere führenden Forschungskapazitäten nutzen können, um die Entwicklung der neuen Medikamentenklasse von Prokarium in der Onkologie zu unterstützen."

Über die London Biofoundry

Die London Biofoundry verfügt über eine Reihe hochmoderner Roboteranlagen und das Fachwissen, die das automatisierte End-to-End-Design, die Konstruktion und die Validierung großer Genkonstrukte und biologischer Systeme unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.londonbiofoundry.org

Über Imperial College London

Das Imperial College London ist eine der führenden Universitäten weltweit. Die 20.000 Studierenden und 8.000 Mitarbeiter der Hochschule arbeiten an der Lösung der größten Herausforderungen in Wissenschaft, Medizin, Technik und Wirtschaft. Die Nachrichtenagentur Reuters kürte das College aufgrund seiner außergewöhnlichen unternehmerischen Kultur und seiner engen Beziehungen zur Industrie zur innovativsten Universität des Vereinigten Königreichs. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.imperial.ac.uk/

Über Prokarium

Prokarium ist ein Biopharma-Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie Pionierarbeit leistet. Unsere Pipeline ist dafür konzipiert, die nächste Stufe der Immunonkologie zu erreichen, und baut auf den jüngsten Fortschritten in der Krebsimmunologie auf. Das Hauptprogramm von Prokarium konzentriert sich auf einen Wandel des Behandlungsparadigmas bei Blasenkrebs durch die Orchestrierung immungesteuerter, lang anhaltender Antitumorwirkungen. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.prokarium.com.

