Toronto (Ontario), 26. Januar 2022. Gratomic Inc. (TSX-V: GRAT, OTCQX: CBULF, FWB: CB82) ("Gratomic", "GRAT" oder das "Unternehmen") gibt die Fortsetzung seines 5.000 m umfassenden Diamantbohrprogramms beim Grafitprojekt Capim Grosso im brasilianischen Bundesstaat Bahía bekannt, das die Grafitmineralisierung an diesem Standort weiter beschreiben soll.

Nachdem im Jahr 2021 241,3 m gebohrt wurden (siehe Pressemitteilung vom 22. Dezember 2021), hat das Bohrteam die Bohrungen über die Feiertage vorübergehend eingestellt und die Arbeiten am 15. Januar 2022 fortgesetzt.

Das Hinzufügen eines zweiten Bohrgeräts, das sich zurzeit vor Ort befindet, hat das Bohrprogramm beschleunigt. Die Möglichkeit, zwei Bohrlöcher gleichzeitig zu bohren, wird den Abschluss des Bohrprogramms beschleunigen und sich positiv auf die Meldung von Ergebnissen auswirken.

Die Ausrüstung für das Schneiden des Bohrkerns ist zurzeit auf dem Weg zum Standort und wird es dem Team ermöglichen, mit den Teilen des Bohrkerns zu beginnen, um Proben für Laboranalysen zu entnehmen. SGS Geosol aus Vespasiano im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, wird mit der Durchführung der Probenanalyse beauftragt werden.

Die Bohrarbeiten werden von Herrn Ib Camara, Geologe von Gratomic do Brasil, mit der Unterstützung von Herrn Antonio Vitor, Area Manager und unter der Leitung von Senior Geology Consultant, Herrn Nico Scholtz, QP, geleitet werden.

Armando Farhate, COO und Head of Graphite Marketing and Sales, sagte: "Ich freue mich zu sehen, wie unser multikulturelles Team ungeachtet von Entfernung, Nationalität und Sprache äußerst effektiv zusammenarbeitet. Das Endergebnis wird mit Sicherheit erstklassig sein und die Strategie von Gratomic unterstützen, ein wichtiger globaler Akteur im Grafitszenario zu werden."

"Das Hauptaugenmerk von Gratomic ist und wird weiterhin auf die Wertschöpfung für seine Aktionäre und Interessensvertreter gerichtet sein. Wir werden weiterhin nach potenziellen Projekten suchen, die zu unseren wesentlichen Eckpfeilern passen, zu denen positive wirtschaftliche Auswirkungen, strategischer Erwerb und Entwicklung von Aktiva, kontinuierliche Verbesserung und Umweltverantwortung zählen. Unser übergeordnetes Ziel ist ein nachhaltiges Wachstum, um eine saubere Zukunft zu unterstützen", sagte CEO und President Arno Brand.

Über Gratomic

Gratomic ist ein multinationales Unternehmen mit Projekten in Namibia, Brasilien und Kanada. Das Unternehmen richtet sein Hauptaugenmerk darauf, ein weltweit führender Grafitlieferant zu werden, und strebt eine starke Position in der Lieferkette von Batterien für Elektrofahrzeuge an. Angesichts der kontinuierlichen Erschließung seines Vorzeigeprojekts Aukam und der weiteren Explorationen im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Capim Grosso hebt sich Gratomic von anderen Unternehmen ab, indem es in allen Teilen der Welt nach einzigartigen, qualitativ hochwertigen Aktiva sucht. Das Unternehmen bleibt seinen Wurzeln treu und wird weiterhin Grafitvorkommen erkunden, die Potenzial für eine Erschließung aufweisen.

Große Mengen an hochwertigem Erzganggrafit wurden zu Testzwecken verschickt, um dessen Eignung als Anodenmaterial zu bestätigen. Gratomic ist zuversichtlich, dass die Testergebnisse einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil auf den angestrebten Zielmärkten bieten werden. Das Unternehmen wird die Öffentlichkeit über den Status dieser Tests auf dem Laufenden halten und Ergebnisse bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.

Das Unternehmen hat ein Kooperationsabkommen mit Forge Nano unterzeichnet. Angesichts seiner patentierten ALD-Beschichtung ist diese Zusammenarbeit mit Forge Nano ein Schlüsselelement zur Unterstützung der Strategien von Gratomic hinsichtlich der wertschöpfenden Phasen der Produktion von Grafit für Anodenanwendungen, nämlich Mikronisierung, Sphäronisation und Beschichtung, was Grafit von Gratomic zu einer bevorzugten Wahl für den Einsatz in Lithium-Ionen-Batterien macht.

