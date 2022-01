Verzögerung bei Auslieferungen belastet Quartalsergebnis von Boeing

Werbung



Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing hat am Mittwoch seine Quartalszahlen für das vierte Quartal 2021 veröffentlicht. Der Konzern vermeldete am Mittwoch einen leichten Umsatzrückgang um rund 3 Prozent auf insgesamt 14,8 Milliarden US-Dollar sowie einen Verlust in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar. Dabei gelang es dem Flugzeughersteller jedoch die Verluste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu zu halbieren.



Eine große Belastung stellten im vergangenen Quartal die anhaltenden Verzögerungen bei der Auslieferung des Langstreckenflugzeuges Boeing 787 da. Bei diesem Modell kam es in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres zu Problemen bei der Fertigung und in Folge auch bei der Auslieferung. So wurden im gesamten Kalenderjahr 2021 nur 14 Exemplare dieses Typs an Kunden übergeben. Die Probleme mit dem Modell 787 quantifiziert der Flugzeughersteller für das vergangene Quartal nun mit 3,5 Milliarden US-Dollar, womit laut Boeing ein Großteil des Quartalsverlustes auf die Verzögerungen beim Langstreckenjet zurückführen sei.





