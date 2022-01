Doré Copper Mining hat sein diesjähriges Bohrprogramm für seine Kupfer-Gold-Projekte in Québec vorgestellt. Insgesamt werden 7 Mio. Dollar in ein 50.000 Bohrmeter umfassendes Programm investiert. Mit zwei Drills hat man schon losgelegt.

Doré Copper Mining: 50.000 Bohrmeter, 7 Mio. Dollar

Mit zwei Bohrgeräten ist Doré Copper Mining (0,68 CAD | 0,48 Euro; CA25821T100) bereits auf seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay am Arbeiten. Anfang März erwartet man auf der Liegenschaft das dritte Bohrgerät. Hier sollen im laufenden Programm insgesamt 45.000 Bohrmeter niedergebracht werden. Im Fokus steht dabei die Aufwertung der bestehenden Ressource, die bisher auf 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred) kommt. Durch die Bohrungen soll die inferred-Ressource in die höhere Kategorie "indicated" aufgewertet werden; dies geschieht durch sogenannte Infill-Bohrungen. CEO Ernest Mast erwartet eine "excellent resource conversion rate from the Inferred to Indicated". Weitere 5.000 Bohrmeter sind für das naheliegende Devlin-Projekt eingeplant. Die Ausgaben für das gesamte Programm belaufen sich auf 7 Mio. CAD. Finanziell ist man gut aufgestellt. Doré Copper verfügte zum Jahreswechsel über eine ...

