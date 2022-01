Gestern berichtete Bloomberg, dass Nvidia sich laut Insidern von der Arm-Übernahme zurückziehen werde. Die Chip-Papier schwächelte daraufhin im frühen Dienstagshandel. Doch am Mittwoch geht es für die Aktie von Nvidia schon wieder bergauf - und mit einem aktuellen Plus von 4,9 Prozent sogar ziemlich zügig.Mit Erleichterung dürften Nvidia-Anleger in den vergangenen Handelstagen festgestellt haben, dass die Aktie nur kurzfristig unter die 200-Tage-Linie bei zuletzt 221,56 Dollar gefallen war und auf ...

