Dublin (ots) -Leverage Shares, ein Pionier bei Exchange Traded Products (ETPs), bietet seine Produkte zukünftig auch deutschen Anlegern in ihrem Heimatmarkt an. Damit reagiert das Unternehmen auf steigende Investorennachfrage nach gehebelten Instrumenten, die sicherer, transparenter und einfacher zu handeln sind.Leverage Shares ist auf die Auflegung von ETPs - also börsengehandelten Produkten - spezialisiert. ETPs zielen darauf ab, Renditen zu erzielen, die auf den Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Benchmark, einer Ware oder einer einzelnen Aktie, basieren.Das Unternehmen bietet über 140 Produkte an. Leverage Shares hat kürzlich ETPs auf thematische ETFs aufgelegt, die europäischen Privatanlegern bisher weitgehend verschlossen waren. Die Lancierung umfasst neun ETPs, die auf den hoch angesehenen Strategien von Ark Invest basieren, 21 ETPs, die auf thematischen ETFs wie Biotechnologie, saubere Energie, Fluggesellschaften und Finanzwerte basieren, und 12 ETPs, die auf beliebten Einzelwerten basieren - hierzu zählen Basistitel wie Berkshire Hathaway, NIO oder Moderna. Die Produkte von Leverage Shares sind physisch unterlegt."Mit unseren ETPs verschaffen wir Anlegern einen einzigartigen Zugang auch zu solchen Papieren, die für sie ansonsten unzugänglich wären, da das Investment entweder an besondere Bedingungen geknüpft ist oder der Kurs des Basiswerts eine Beteiligung für normale Anleger ausschließt", so Jose Carlos Gonzales, CEO von Leverage Shares. "Dadurch leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung von Kapitalanlagen. Und mehr noch: Da viele der von uns aufgelegten Produkte mit einem Hebel versehen sind, können Anleger sogar überproportional an der Kursentwicklung der Basistitel partizipieren.""Deutschland ist schon aufgrund seiner Größe und wirtschaftlichen Kraft ein für uns sehr wichtiger Markt in Europa", sagt Dobromir Kamburov, Co-Gründer und COO von Leverage Shares. "Zwar konnten auch hiesige Investoren unsere Produkte bereits kaufen, doch mussten sie dies bislang über internationale Handelsplätze tun. Mit den beabsichtigten Notierungen unserer ETPs an einer deutschen Börse sowie dem Listing unserer Produkte bei allen wichtigen Handelspartnern schaffen wir jetzt eine zusätzliche Nähe, die unsere Lösungen noch stärker ins Blickfeld einer weiter gefassten Anleger-Basis in Deutschland rücken sollte."Vollständige Pressemitteilung (https://engagement.juneapp.com/campaigns/61f1317855fb3835a3eb3f8e/click/link/61f13883679d213662ac7eff/61f1382be9998e35bd447932/NaN/61f1317855fb3835a3eb3f8f)Foto Jose Carlos Gonzales (https://engagement.juneapp.com/campaigns/61f1317855fb3835a3eb3f8e/click/link/61f13883679d213662ac7f00/61f1382be9998e35bd447932/NaN/61f1317855fb3835a3eb3f8f)Foto Dobromir Kamburov (https://engagement.juneapp.com/campaigns/61f1317855fb3835a3eb3f8e/click/link/61f13883679d213662ac7f01/61f1382be9998e35bd447932/NaN/61f1317855fb3835a3eb3f8f)Pressekontakt:public imaging GmbHKarsten Siegmundkarsten.siegmund@publicimaging.deTel: +49(0)40-401999-35Original-Content von: Leverage Shares, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161232/5131336