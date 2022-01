brumbrum ist Italiens führender Player im Bereich Online-Handel für gebrauchte Autos und Auto-Abos

Angebot einer großen Auswahl an Autos zum Kauf, zur Finanzierung oder im Abo

Ein mehr als 180-köpfiges Team mit starkem Management und lokaler Marktexpertise

Eigener Standort zur Fahrzeugaufbereitung mit einer Kapazität zur Aufbereitung von 15.000 Fahrzeugen pro Jahr

Umfangreiche lokale Liefer-, Finanz-, Handels- und Logistikbeziehungen

Italien ist nach Volumen und Wert der viertgrößte Gebrauchtwagenmarkt Europas

Übernahme wird den für 2022 geplanten Start von Cazoo in Italien beschleunigen

Cazoo (NYSE: CZOO), Europas führender Online-Autohändler, der den Autokauf und -verkauf so einfach und nahtlos macht wie eine alltägliche Onlinebestellung, meldete heute, dass er eine Vereinbarung zur Übernahme von brumbrum, Italiens führender digitaler Plattform für den Autohandel und Auto-Abos, geschlossen hat.

2016 gegründet, ist aus brumbrum mit Sitz in Mailand ein Team von mehr als 180 Mitarbeitern geworden, das unter anderem an seinem 40.000 Quadratmeter großen Standort zur Fahrzeugaufbereitung in Reggio Emilia, der über eine Kapazität zur Aufbereitung von jährlich mehr als 15.000 Autos verfügt, beschäftigt ist. Das Unternehmen bietet Hunderte von Fahrzeugen zum Verkauf, zur Finanzierung oder im Abo an, die in ganz Italien ausgeliefert werden können.

2018 von dem britischen Unternehmer Alex Chesterman gegründet, gehörte Cazoo in den letzten Jahren zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa und hat bei der Etablierung des Online-Autokaufs eine Vorreiterrolle eingenommen. Das Unternehmen ist seit letztem Jahr an der NYSE notiert und hat ein Weltklasseteam mit über 3.800 Mitarbeitern im Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien und Portugal aufgebaut.

Cazoo hat seit dem Start vor weniger als zwei Jahren bereits über 50.000 Autos online verkauft, da die Verbraucher die große Auswahl, den Wert, die Transparenz und den Komfort eines vollständig online abgewickelten Gebrauchtwagenkaufs zu schätzen wissen. Das Unternehmen startete 2019 im Vereinigten Königreich und im Dezember letzten Jahres auch in Frankreich und Deutschland.

Durch die Transaktion werden die marktführende Marke, Plattform und Finanzierung von Cazoo mit dem starken Team, der lokalen Marktexpertise und den Geschäftsbeziehungen von brumbrum in Italien zusammengelegt und die Einführung des gesamten Angebots von Cazoo in Italien bis Mitte dieses Jahres beschleunigt, sobald die Integration erfolgt ist.

Cazoo wird brumbrum für 80 Millionen Euro teils gegen Barmittel und teils gegen Cazoo-Aktien übernehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich in den kommenden Tagen abgeschlossen sein. Nach dem kürzlich erfolgten Start in Frankreich und Deutschland und den Übernahmen in Spanien und Italien wird Cazoo nun auf allen fünf der größten europäischen Märkte für Gebrauchtwagen über eine starke Präsenz verfügen.

Alex Chesterman OBE, Gründer und CEO von Cazoo, sagte: "brumbrum ist der führende Player im Bereich Online-Handel für Autos und Auto-Abos in Italien, der ein hervorragendes Team, Geschäft und eine hervorragende Unternehmenskultur aufgebaut hat, und vergleichbar mit Cazoo im Vereinigten Königreich wegweisend bei der Etablierung des Online-Autokaufs in Italien war. Wir expandieren schneller als erwartet in wichtige europäische Märkte und diese Übernahme wird unsere Pläne für einen Start in Italien beschleunigen, sodass wir den Verbrauchern eine Verbesserung bei der Auswahl, dem Preis, der Qualität und dem Komfort bieten können, wenn sie ihr nächstes Auto in Italien kaufen oder abonnieren. Ich freue mich darauf, das Team von brumbrum bei Cazoo zu begrüßen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um den italienischen Verbrauchern das beste Autokauferlebnis zu bieten."

Francesco Banfi, Gründer und CEO von brumbrum, führte aus: "Wir haben ein sehr starkes Team mit ausgezeichneten Geschäftsbeziehungen bei brumbrum aufgebaut und ich bin sehr stolz auf das, was wir alle bislang erreicht haben. Durch den Zusammenschluss mit der Plattform und Marke von Cazoo können wir den Cazoo-Service in Italien ausbauen. Die Vision und Strategie von Cazoo steht völlig im Einklang mit unserer und ich freue mich darauf, unsere Kräfte zu bündeln und die Einführung von Cazoo und die digitale Transformation von Autokauf, -verkauf und -abos in Italien und dem restlichen Europa zu beschleunigen."

brumbrum wurde von Jefferies und Orrick Herrington Sutcliffe beraten.

Über Cazoo www.cazoo.co.uk

Unser Ziel ist es, das Kaufen und Verkaufen von Autos in Großbritannien und ganz Europa zu transformieren, indem wir mehr Auswahl, Leistung, Transparenz, Komfort und Sicherheit bieten. Unser Ziel: den Kauf oder Verkauf eines Autos so unkompliziert wie jede andere Onlinebestellung zu gestalten. Der Verbraucher kann ein Auto bequem und nahtlos online kaufen, verkaufen, finanzieren oder abonnieren und erhält sein Auto innerhalb von nur 72 Stunden per Lieferung oder Selbstabholung. Im Jahr 2018 wurde Cazoo vom Serienunternehmer Alex Chesterman OBE gegründet, wird von einigen der weltweit führenden Technologieinvestoren finanziert und ist börsennotiert (NYSE: CZOO).

Über brumbrum www.brumbrum.it

Als Online-Autohändler ist brumbrum der erste in Italien. brumbrum gehören die auf der Website zum Kauf angebotenen Autos und der Anbieter bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf der Plattform ist es möglich, eine große Bandbreite zertifizierter Gebrauchtwagen und Autos mit 0 km und bis zu 3 Jahren Gewährleistung anzuschauen, die bequem online gekauft werden können. Neben dem Kauf bietet brumbrum eine große Auswahl an Modellen im Abo an. Bei brumbrum können Sie ganz bequem von zu Hause aus einen Neuwagen online kaufen, finanzieren oder abonnieren!

