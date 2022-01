"Herzlichen Glückwunsch, Sie sind unser Gewinner!" Eine Mail mit einem solchen Betreff landet in der Regel im Spam-Ordner. Hin und wieder lohnt sich aber ein Blick in diesen Teil des Postfachs - wie dieser Fall aus den USA zeigt. Laura Spears aus Oakland County hat drei Millionen Dollar gewonnen. Das erfuhr sie jedoch nur, weil sie eine Mail von einem Bekannten vermisste und daraufhin im Spam-Ordner nachforschte. Sie entdeckte dort eine Nachricht, wie wir alle sie zu Hunderten in unseren Spam-Ordnern finden: "Sie haben gewonnen!" Doch im Unterschied zu denen war ihre Gewinnbenachrichtigung echt. Doppelt Glück für 3 ...

