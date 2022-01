ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Im außerbörslichen Handel hätten die Aktien mit ersten Verlusten und dem späteren Dreh ins Plus einen wilden Ritt hinter sich gehabt, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Tag gerettet habe der Ausblick auf die Geschäfte mit der Cloud-Plattform Azure im dritten Geschäftsjahresviertel./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 10:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 10:48 / GMT



ISIN: US5949181045

