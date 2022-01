HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2619 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #62 u.a. über die mikme-Variante samt Sprachdouble für dra, weiters einen starken Tag im Markt, Frequentis, Warimpex, nach Strabag auch Porr?, Immofinanz-Shorter wollen nicht mehr, Valneva-Antwort auf unsere Entwicklungsländer-Frage und Johannes Edlbacher, PwC, zu unserem Steuerthema "Kryptos vs Aktien". Der ATX TR gewann am Mittwoch 2,18% auf 7773,83 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 0,95% im Minus. Es gab bisher 9 Gewinntage und 9 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 5,12%, vom Low ist man 3,27% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2022 ist der ...

