Der EuroStoxx50 legt um 2,12 Prozent auf 4164,60 Punkte zu.Paris / Lonodn - Die europäischen Börsen haben ihre Gewinne am Mittwoch ausgebaut und so an die noch zögerliche Erholung vom Vortag angeknüpft. Nach der jüngsten Korrektur zogen die Kurse wieder merklich an. Der EuroStoxx50 legte im Vorfeld des später erwarteten Zinsentscheids der US-Notenbank Fed um 2,12 Prozent auf 4164,60 Punkte zu. Auch an den grossen Länderbörsen ging es deutlich nach oben.

