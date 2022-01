News von Trading-Treff.de Punktlandung im DAX an der 15.500 vor der US-Notenbanksitzung. Welche Aktien standen im Vorfeld besonders im Fokus der Anleger? Der DAX-Tag in der Übersicht Nachdem der DAX am Dienstag ebenfalls über 15.000 Punkten schliessen konnte, gab es heute einen weiteren Aufschlag im größten deutschen Aktienindex zu vermelden. Der Index startete direkt am Morgen mit einer Kurslücke auf der Unterseite und ließ diese weiter zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...