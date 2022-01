-Angesehener europäischer Hersteller bietet preisgekrönte Lösungen

Vancouver, BC und Lissabon, Portugal - (26. Januar 2022) - TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) ("TUGA Innovations" oder das "Unternehmen"), das mit "TUGA", einem neuen Typ von Elektrofahrzeug (EV), Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität entwickelt, freut sich, einen Einblick in die strategischen Vereinbarungen mit dem renommierten portugiesischen Hersteller VANGEST S.A. ("VANGEST") zu geben.

TUGA Innovations hat die Entwicklung von den ersten Studien zu Chassis und Antrieb auf Karosserievarianten verlagert, wobei mehrere wichtige Vorteile und Funktionen integriert wurden. Dies erforderte die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner, der innerhalb der Unternehmensfristen liefern konnte. VANGEST wurde durch die Nähe zum Design-Team von TUGA und die jahrelange Erfahrung, nicht nur innovatives Denken zu fördern und kreative Lösungen zu liefern, sondern auch durch den außergewöhnlichen Facility Campus, der sich der konsequenten und kostengünstigen Umsetzung von Ideen in die Praxis verschrieben hat, schnell zum Wunschpartner.

Der Name VANGEST leitet sich vom portugiesischen Begriff "Gestão de vanguarda" ab, was "innovatives Management" bedeutet. Das Unternehmen befindet sich in Marinha Grande, nur 135 km nördlich von Lissabon, und verfügt über mehr als 35 Jahre Innovation und Expertise, die auf integrierten Dienstleistungen und den neuesten, modernen Technologien aus seinem weitläufigen Industriekomplex basieren. Hier helfen 12 unabhängig geführte Unternehmen und über 300 qualifizierte Mitarbeiter bei der Entwicklung und Durchführung preisgekrönter Rapid Prototyping-, Werkzeugbau-, Formenbau- und Montagearbeiten, um die anspruchsvollsten Branchen, die die Zukunft gestalten, effizient zu unterstützen: die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, fortschrittliche Elektronik- und Medizinprodukteindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vangest.pt/en/.

César Barbosa, Vice President und Mitbegründer des Unternehmens, erklärt: "Ich kannte VANGEST bereits und war der Meinung, dass sie sich für unsere Bedürfnisse als geeignet erweisen könnten. Wir waren begeistert von der Resonanz und dem Enthusiasmus, denen wir begegneten. In kurzer Zeit und unter anspruchsvollen Bedingungen, die durch die globale Pandemie verschärft wurden, konnten sie nicht nur unseren Bedarf an einer funktionalen Prototypenplattform erfüllen, sondern auch mehrere Karosserievarianten liefern, um unsere Konzepte TUGA Commuter, TUGA Deliver und TUGA One zu demonstrieren."

Das elektrische dreirädrige Fahrzeugdesign des Unternehmens umfasst eine innovative, erweiterbare Hinterachse, die einen Karosserieaustausch ermöglicht. Das Fahrzeug zielt darauf ab, die vielen Herausforderungen zu meistern, die beim Fahren in, zwischen und um städtische Zentren und Ballungsgebiete zu bewältigen sind. Prototypentests ermöglichen es TUGA Innovations, Pläne zur Integration von Transport und digitaler Konnektivität in eine fortschrittliche Mobilitätslösung für urbane Fahrzeuge zu entwickeln, die für den Pendler-, Ride-Share-, Auslieferer-, Taxi-, Miet- und Freizeitmarkt konfiguriert werden kann.

John Hagie, CEO von TUGA Innovations, sagt: "Die Zusammenarbeit mit VANGEST war inspirierend. Wir können die Plattform jetzt validieren und sowohl pünktlich als auch im Budget bleibend fortfahren. Da wir mehr über die Fähigkeiten von VANGEST erfahren haben, sind wir zuversichtlich, dass ihre Produktionskapazitäten derart sind, dass sie alle unsere anfänglichen Entwicklungs- und Vorproduktionsanforderungen bewältigen können, bis eine Massenvermarktung möglich wird. Dies strafft unsere Planung und führt Skaleneffekte ein, die effektive Kostenkontrollen gewährleisten, um zukünftige Produktionsausgaben zu gewährleisten und die wichtigen Einzelhandelspreisprognosen genau vorhersagen zu können."

Für das Board of Directors,

~John Hagie~

John Hagie

Chief Executive Officer & Director

TUGA Innovations, Inc.

Im Rahmen der Meldepflichten des Unternehmens als öffentlicher Emittent können die laufenden Finanzberichte und wesentlichen Offenlegungen unter dem Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter http://www.sedar.com eingesehen werden.

Über TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA)

TUGA Innovations ist ein im Entwicklungsstadium befindliches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, mit Schwerpunkt auf Konzeption, Design und Produktion von speziellen Elektrofahrzeugen zur Verbesserung der städtischen Mobilität. Das Unternehmen möchte die Schwierigkeiten bei der städtischen Mobilität durch die Entwicklung eines dreirädrigen, vollelektrischen Fahrzeugs mit 2 Sitzplätzen bewältigen. Das Fahrzeug ist aus Gründen der Agilität nicht breiter als ein Motorrad und hat eine zum Patent angemeldete, erweiterbare Hinterachse für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Das Fahrzeug wird fortschrittliche Konnektivitätstechnologie besitzen, um optimale Sicherheit, Leistung, Umweltauswirkungen, Komfort, Wartung und Navigation zu bieten. Das TUGA-Fahrzeug ist für eine geschätzte Reichweite von 160 km und eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 140 km/Stunde ausgelegt, bietet den Komfort eines Autos und mehr Schutz als ein Motorrad. Es basiert auf einer austauschbaren, multifunktionalen Plattform mit verschiedenen Karosserien. Mehr erfahren können Sie unter: https://tugainnovations.com/.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

TUGA Investor Relations

Tel: +1 415.799.7911

E-Mail: info@tugainnovations.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, sofern sie keine historischen Tatsachen sind, "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "Ziel", "anstreben", "können", "würden", "könnten", "werden", "wahrscheinlich", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "prognostizieren", "projizieren", "schätzen", "Ausblick" oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind u.a. Aussagen in Bezug auf den Fortschritt der TUGA-Entwicklung und die Kommerzialisierung der Automobilkonzepte des Unternehmens; die Bewältigung der Herausforderungen beim Fahren in, zwischen und um städtische Zentren und Ballungsräume durch das Unternehmen; die Zielmärkte des Unternehmens; die Breite des Fahrzeugs; die erweiterte Hinterachse des Fahrzeugs; die fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen des Fahrzeugs; und die erwarteten Vorteile, die Reichweite und Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, den Schutz und die Plattform des Fahrzeugs.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die angesichts ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden und die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 30. November 2021 unter der Überschrift "Risk Factors" beschrieben sind. " Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, u.a. von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63866Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63866&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89904W1095Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89904W1095