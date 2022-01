Eine neue Taskforce beim Bundeskriminalamt soll Mordaufrufe und Drohungen auf Telegram verfolgen. Erstmal hoffen die Beamten weiter auf eine Kooperation, aber nur begrenzt.Die Ansagen, Telegram stärker kontrollieren zu wollen, haben sich in den letzten Wochen gehäuft. Die neue Innenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte an, bei Gewaltaufrufen und Hetze per Telegram durchgreifen zu wollen. Von Apple und Google forderte sie, die App aus den App Stores zu entfernen. Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte angekündigt, Telegram mit Anfragen zur Löschung von Inhalten zu flute...

