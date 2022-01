Kräftig den Hintern versohlt bekommen heute Roblox-Aktionäre. Immerhin rauscht die Aktie rund fünf Prozent in die Tiefe. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 62,35 USD zu haben sind. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Download-Tipp: Jetzt im Januar möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2022 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt im Januar ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Da Roblox mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Ein weiterer Rutsch von rund drei Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Bisher liegt dieser untere Wendepunkt bei 60,58 USD. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Schließlich bekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...