Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking hat die Provinz Jiangsu während der Zeit des Frühlingsfestes fünf touristische Routen mit Jiangnan-Charakter gestartet. Hier kann man Wintersport, heiße Quellen, schöne Landschaften, Essen und Volksbräuche perfekt miteinander verbinden. Jiangsu heißt die Touristen aus aller Welt willkommen, um den Charme von Jiangsu im Winter auf 5 verschiedene Arten zu erleben, so das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu.Im Industriepark von Suzhou gibt es eine 1.800 Quadratmeter große Eisfläche mit olympischem Standard. Es ist die Meisterschaftseisbahn des Suzhou Center, Mitglied des Chinesischen Eislaufverbands (CSA), des Chinesischen Eishockeyverbands (CIHA) und des Ice Skating Institute of Asia (ISI) und ein ausgewiesener Austragungsort für die nationale Eiskunstlaufprüfung. An diesem Ort haben sich viele Eistänzer entwickelt, die die Eis- und Schneebewegung im "Charme von Jiangsu" zum Kochen gebracht haben.Auf der anderen Seite von Suzhou gibt es ein Hotel mit heißen Quellen, das den "Charme von Jiangsu" perfekt mit dem thailändischen Stil verbindet - das Dusit Thani Wellness Resort. Das Wasser stammt aus natürlichen geothermischen Quellen, die mehr als 1.000 Meter unter der Erde liegen. Neben einem Bad in den heißen Quellen gibt es ein unvergessliches Thai SPA, thailändische Küche und einen atemberaubenden Blick auf die Berge in der Dämmerung.In Suzhou, wo man darauf achtet, dass das Essen saisonal ist, beginnt der Sinn des Rituals im Winter mit einem Topf mit reichhaltigen Zutaten und einem schönen "warmen Topf im Suzhou-Stil", der hauptsächlich aus Kohl, Fadennudeln und Fisch besteht, mit Sojasprossen, Winterbambussprossen, Garnelen, Soßenfleisch, Fleischbällchen und so weiter. Und schließlich ist der "warme Topf" nach Suzhou-Art mit "Goldbarren"-Eierknödeln und grünem Gemüse an der Spitze das beste Gericht für den kalten Winter geworden.Gärten sind die Visitenkarte der Stadt Suzhou. Selbst im kalten Winter duftet die Winterpflaume im Garten. Wenn es noch einmal schneit, wird es der eleganteste Ort in Suzhou sein.Im Garten des bescheidenen Verwalters, im Canglang-Pavillon und im Löwenwald, die zum Weltkulturerbe gehören, sind die Blüten nicht so weiß wie der Schnee im Winter; im Duft kann der Schnee nicht mit den wehenden Pflaumenblüten mithalten. Noch poetischer ist es, die Pflaume im Schnee zu genießen.Das Jahr des Tigers steht vor der Tür, und das Flair von Suzhou spiegelt sich noch immer in den Taohuawu-Neujahrsgemälden wider. Als nationales immaterielles Kulturerbe ist es nicht nur schillernd in den Farben und exquisit in der Komposition, sondern auch im Stil einer Comicgeschichte. Im Taohuawu-Haus der Holzschnitt-Malerei in Suzhou sind die Handwerker derzeit damit beschäftigt, Tierkreiszeichenbilder für das Jahr des Tigers zu drucken.In Wuxi, einer anderen Ecke des Taihu-Sees, hat Sunac Snow World das Skigebiet in ein belebtes Einkaufszentrum verwandelt, und mehr als 20 große Kühlanlagen haben es in eine schneebedeckte Welt in Weiß verwandelt, wodurch nordische Eis- und Schneegebiete in den Süden des Jangtse-Flusses in China verpflanzt wurden und mehr Familien die Möglichkeit haben, am Wintersport so einfach teilzunehmen wie am Einkaufen im Einkaufszentrum.Nach dem Skifahren können die Besucher ein Bad in der warmen Thermalquelle nehmen, um die Müdigkeit des Skifahrens zu lindern. Im Wuxi Yixing Futao Hot Spring Hotel können die Besucher die wunderschöne Landschaft des Yangxian-Sees genießen, während sie in der heißen Quelle baden. Das Hotel liegt nur 6 km vom berühmten Yixing Bamboo Sea Scenic Spot in Wuxi entfernt. Es erstreckt sich über die Provinzen Jiangsu, Zhejiang und Anhui mit einer Fläche von etwa 15.000 Hektar. Bambus ist das ganze Jahr über immergrün, und das Bambusmeer ist nach dem Schnee grün und weiß, voll von künstlerischer Konzeption.Schneeflocken bedecken die Eis- und Schneeflächen in Jiangsu mit einem "silbernen Anzug"; der heiße Topf dampft, und der Geruch steigt direkt in die Nase; der weiße Rauch kräuselt sich und die heißen Quellen sind voller Freude. Mit dem Beginn der Olympischen Winterspiele und der Liebe zu Eis und Schnee werden Sie den "Charme von Jiangsu" auf eine andere Art und Weise erleben.