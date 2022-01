BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Ukraine-Konflikt:

"Mancher westliche Politiker tut zwar gerne so, als ob es in der Außenpolitik in erster Linie um hehre Ziele und die Verteidigung von Werten gehen würde. Viel realistischer ist hingegen die Einschätzung des britischen Staatsmanns Henry John Temple, 3. Viscount Palmerston, der einst formulierte: "Wir haben weder ewige Verbündete noch immerwährende Feinde. Ewig und immerwährend aber sind unsere Interessen. Diese Interessen zu verfolgen, ist unsere Pflicht."/yyzz/DP/he