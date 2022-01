FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Impfpflicht:

"Die allgemeine Impfpflicht ist eine klapprige Behelfsbrücke der Corona-Bekämpfung. Das wurde auch im Bundestag deutlich, in der "Orientierungsdebatte". Schon die Bezeichnung drückt die Verlegenheit aus. Die Debatte hätte viel früher geführt werden müssen, hinkt nun einer öffentlichen Debatte hinterher, in der längst Orientierung möglich gewesen wäre. (...) Die jüngste Hiobsbotschaft: Nicht einmal die längst beschlossene gruppenspezifische Impfpflicht kann zügig organisiert werden. Gleichzeitig ist ein Maß an Verwirrung, Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit entstanden, das selbst den willigsten Bürger den Kopf schütteln lässt. Es sollte niemanden wundern, dass in einer so verhedderten Lage das radikale Verlangen laut wird, doch Schluss zu machen mit diesem ganzen Zirkus."/yyzz/DP/he