WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung veröffentlicht am Donnerstag (14.30 Uhr MEZ) die erste Schätzung des Wirtschaftswachstums in den Vereinigten Staaten für das vierte Quartal und das gesamte Jahr 2021. Das Finanzministerium rechnet nach der Corona-Rezession im Vorjahr für 2021 mit einem starken Wachstum von 5,3 Prozent. Die Notenbank Federal Reserve (Fed) erwartet für die weltgrößte Volkswirtschaft ebenfalls ein deutliches Plus - sie geht von 5,5 Prozent aus.

Viele Analysten rechnen für 2021 ebenfalls mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 5 und 6 Prozent. Im laufenden Jahr wird sich das Wachstum wohl auf 3 bis 4 Prozent abschwächen. Als Gründe dafür führen Analysten anhaltende Unterbrechungen globaler Lieferketten und die absehbar straffere Geldpolitik der Notenbank an.

Die US-Wirtschaft hat die Corona-Krise größtenteils hinter sich gelassen. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember auf 3,9 Prozent. Viele Unternehmen klagen bereits über einen Mangel an Bewerbern. Vor der Corona-Krise hatte die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.

Sorge bereitet Ökonomen und Politikern allerdings die seit Monaten sehr hohe Inflationsrate. Die Preise für die Verbraucher waren im Dezember im Vergleich zum Vorjahr auf 7 Prozent gestiegen. Das war der höchste Wert seit Jahrzehnten. Um die Inflation zu drosseln, will die US-Notenbank den Leitzins in diesem Jahr voraussichtlich mehrmals erhöhen. Das dürfte allerdings auch das Wachstum ausbremsen./jbz/DP/ngu