DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. Januar

=== *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 4Q, Frankfurt *** 07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 Online-BI-PK; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle PK), Göttingen *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt 07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Genf 07:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -8,0 Punkte zuvor: -6,8 Punkte *** 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft Dezember *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2021 Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,217 Mrd CHF *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2021, London 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton *** 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK (online) 10:00 DE/IG Metall, Jahres-PK (virtuell) 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Klarnamenpflicht bei der Nutzung eines sozialen Netzwerks, Karlsruhe 11:30 DE/Bundestag, Plenum mit Debatte über Finanzpolitik, Berlin *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase 14:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zur Verjährungsfrist bei Dieselverfahren, Karlsruhe *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,5% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,1% gg Vq 3. Quartal: +6,0% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,6% gg Vm; vorläufig +2,5% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 286.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:07 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino ===

