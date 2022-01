Wichtige Punkte Änderungen in der Marktrichtung sind eine gute Erinnerung, deine Aktien zu überprüfen. Ausverkäufe sind auch eine gute Gelegenheit, Aktien zu kaufen. Es lohnt sich, durchzuatmen und anzuerkennen, dass Korrekturen etwas Normales sind. Zum ersten Mal seit 10 Monaten ist der Nasdaq Composite (WKN:969427) in den Korrekturbereich gefallen. Eine Korrektur ist definiert als ein Rückgang von mehr als 10 % im Vergleich zum letzten Höchststand. Nachdem der Nasdaq am 19. November 2021 einen ...

