"In einem Jahr, in dem Partys eigentlich verboten waren, zelebrierte die Börse eine nach der anderen. Nun scheint vorerst Schluss damit. Nun dominiert der Kater. Mal sehen, ob der so rasch verfliegt, wie er gekommen ist. Ich hab da so meine Zweifel."Die Börsianer haben sich den Jahresstart sicher etwas anders vorgestellt. Der Januar machte bisher nun all denen einen Strich durch die Rechnung, die glaubten sich an der Börse in einer Einbahnstrasse zu bewegen, die nur eine Richtung kennt, namentlich aufwärts. Man kann nur hoffen, dass der sogenannte Januareffekt im laufenden Jahr nicht zutrifft. Der geht davon aus, dass Aktien im ersten Monat...

