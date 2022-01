Die EU-Importe von Obst und Gemüse aus Drittländern standen in der ersten Hälfte von 2021 bei 11,4 Millionen Tonnen und 11.785 Millionen EUR, was einen Anstieg von 3% in der Menge und 2% im Wert gegenüber dem gleichen Zeitraum 2020 darstellt. Das ergibt sich aus Eurostat-Daten. Bildquelle: Shutterstock.com Der Aufwärtstrend von Nicht-EU-Importen geht weiter, wobei sie...

