Die nach der Sitzung der US-Notenbank aufgekommene Zinsangst wirft den DAX am Donnerstag wohl wieder deutlich zurück in Richtung 15.000 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 2,4 Prozent tiefer auf 15.088 Punkte.Die US-Notenbank Fed habe starke Signale für eine Leitzinserhöhung im März gesendet, hieß es bei der Credit Suisse. Die Schweizer Bank geht zudem zunächst in jedem Quartal von einem weiteren Schritt aus - bis in 2023 hinein. Die ...

