Nach zwei äußerst schwierigen Jahren waren nahezu sämtliche Akten aus der Reisebranche stark in das Jahr 2022 gestartet. So legten die Kurse von Aktien wie etwa von verschiedenen Airlines oder Touristikpapieren wie TUI oder Carnival kräftig zu. DER AKTIONÄR spekuliert in seinem Langfristigen Musterdepot nun darauf, dass das Jahr 2022 zu einem Jahr der Wende in dieser zuvor arg gebeutelten Branche wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...