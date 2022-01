MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat das Zinsniveau stabil gehalten und ihre Absicht bekundet, den Leitzins im März anzuheben - der jüngste Schritt in Richtung eines Abbaus der Stimulierungsmaßnahmen zur Eindämmung der hohen Inflation. Der Beschluss, den Leitzins bei 0,00 bis 0,25 Prozent zu belassen, fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten diese Entscheidung erwartet. Händler rechnen mit vier Zinserhöhungen in diesem Jahr, bevor die Zentralbank eine quantitative Straffung in Form einer Verkürzung ihrer Bilanz vornimmt. "Es wird bald angemessen sein, das Zielband für den Leitzins anzuheben", hieß es in der Erklärung der Fed. Die Zentralbank beschloss eine letzte Runde der Ankäufe von Wertpapieren, womit das Programm bis März abgeschlossen sein wird. Die Notenbanker berieten darüber, wie und wann das 9 Billionen Dollar schwere Wertpapierportfolio der Fed, das sich seit März 2020 mehr als verdoppelt hat, abgebaut werden soll. Die Fed veröffentlichte eine separate einseitige Erklärung, in der die wichtigsten Grundsätze für diesen Prozess dargelegt wurden. An den Märkten wird spekuliert, ob die Fed zu der "Shock and Awe"-Taktik drastischer Zinserhöhungen zurückkehrt, die sie in den 1980er und 1990er Jahren zur Inflationsbekämpfung eingesetzt hat, oder ob sie den maßvollen Ansatz der jüngsten Jahre beibehält. Da die Inflation den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht hat, mehren sich Spekulationen über eine drastische Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte im März.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SOFTWARE AG (7:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Auftragseingang 199 +6% 12 188 Umsatz Konzern 232 -2% 14 238 Umsatz DBP 143 +6% 14 135 Umsatz A&N 52 -21% 14 66 EBIT 31 -39% 13 51 EBITA non-IFRS 39 -38% 14 62 Ergebnis nach Steuern non-IFRS 26 -49% 11 51 Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,41 -40% 5 0,68

Weitere Termine:

07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 4Q, Frankfurt

07:00 DE/SAP SE, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 Online-BI-PK;

14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf

07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Genf

07:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 4Q, Seoul

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2021, London

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q, Purchase

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

22:07 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: -8,0 Punkte zuvor: -6,8 Punkte - CH 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2021 Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,217 Mrd CHF - US 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +5,5% gg Vq 3. Quartal: +2,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,1% gg Vq 3. Quartal: +6,0% gg Vq 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: revidiert +2,6% gg Vm; vorläufig +2,5% gg Vm 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 286.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.078,00 -1,8% E-Mini-Future S&P-500 4.284,00 -1,3% E-Mini-Future Nsdq-100 13.926,75 -1,6% Nikkei-225 26.170,30 -3,1% Schanghai-Composite 3.413,20 -1,2% +/- Ticks Bund -Future 169,89 +19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.459,39 +2,2% DAX-Future 15.352,00 +1,3% XDAX 15.360,52 +1,3% MDAX 33.134,04 +2,2% TecDAX 3.411,32 +1,7% EuroStoxx50 4.164,60 +2,1% Stoxx50 3.733,69 +1,6% Dow-Jones 34.168,09 -0,4% S&P-500-Index 4.349,93 -0,1% Nasdaq-Comp. 13.542,12 +0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,70 -62

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer schwachen Eröffnung rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag an den europäischen Börsen. "Die Lage trübt sich weiter ein", so ein Marktteilnehmer. Am Markt werde nun über fünf oder sechs Zinsschritte der Fed in diesem Jahr diskutiert. Und der Abbau der Bilanz soll laut Fed-Chef Jerome Powell relativ schnell folgen. "Die Börsen müssen nun mit monetärem Gegenwind rechnen, möglicherweise auch mit scharfem", so ein Marktteilnehmer. Die Volatilität dürfte damit hoch bleiben. "Im Blick stehen nun umso mehr die Daten", so der Marktteilnehmer. Impulse könnten am Nachmittag vor allem von den Zahlen zum US-BIP für das vierte Quartal und dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Dezember ausgehen.

Rückblick: Im Blick stand die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend. An den Börsen wurde fest davon ausgegangen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bestätigt. Der Fokus liege auf mögliche Aussagen zum Zinserhöhungspfad sowie möglichen Hinweisen, wie die Fed die hohe Bilanzsumme abbauen wird, hieß es. Der dänische Windanlagen-Hersteller Vestas (+5,8%) hat enttäuschende Zahlen vorgelegt. "Der Umsatzausblick liegt unter den Erwartungen, das Unternehmen ist margenschwach, und die hohen Rohstoffpreise belasten die Entwicklung", so ein Marktteilnehmer. Die Aktie erholte sich dennoch nach dem jüngsten Ausverkauf im Sektor. Fresnillo brachen nach Zahlen um 14,6 Prozent ein. Händler sprachen von einem enttäuschenden Zwischenbericht.

DAX/MDAX/TECDAX

Kräftige Gewinne - RWE stiegen nach Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr um 4,3 Prozent. Der Versorger hat ein bereinigtes Konzern-EBITDA von 3,650 Milliarden Euro erzielt, was klar über dem Ziel von 3,0 bis 3,4 Milliarden liegt. Auch die anderen Ergebnisse liegen klar über den Unternehmenszielen. RWE will für 2021 eine Dividende von 0,90 Euro zahlen. MTU stiegen um 3,3 Prozent und Airbus um 5,5 Prozent auf 114,18 Euro. Die Auftragslage in der Helikopter-Sparte von Airbus hat sich deutlich verbessert und die Citigroup hat das Kursziel auf 150 Euro erhöht. Nach der jüngsten Absenkung der Mindestannahmeschwelle hat Atlantic Bidco nun das Angebot für die Aareal Bank erhöht. Das Übernahmevehikel stockte die Offerte um 2 Euro auf 31 Euro je Aktie in bar auf. Weiterhin bleibt an der Börse aber fraglich, ob die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent mit diesem Schritt erreicht werden kann. Aareal Bank verloren 0,4 Prozent auf 27,76 Euro. Metro legten nach Bekanntgabe ihrer neuen strategischen Ziele auf dem Kapitalmarkttag um 0,2 Prozent zu. Die Ziele bis 2030 wurden im Handel positiv aufgenommen. Wacker Chemie (+2,8%) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Für Siltronic, an denen Wacker Mehrheitsaktionär ist, ging es um 1,6 Prozent nach unten. Die Anleger haben große Zweifel, dass die geplante Übernahme durch Globalwafers genehmigt wird.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der Wall Street haben die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Mittwoch einen Teil ihrer Gewinne aus dem regulären Geschäft wieder abgegeben. An den US-Börsen waren anfängliche Gewinne weggebröckelt, nachdem die US-Notenbank eine Zinserhöhung für März signalisiert hatte. Aktien der Deutschen Bank stiegen um 0,7 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf und eine Dividende von 20 Cent für 2021 angekündigt hatte. Die Bank wird am Donnerstagmorgen das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahrs veröffentlichen. Sehr gut wurde der neue Ausblick von Verbio aufgenommen, deren Kurs um fast 7 Prozent sprang. Das Unternehmen hatte seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021/22 erneut angehoben.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Mit Kursverlusten haben die US-Börsen auf die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank reagiert. Die Federal Reserve hatte - wie weithin erwartet - den Leitzins auf dem aktuellen Niveau belassen und die Absicht bekundet, den Leitzins im März anzuheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Die Klarheit, mit der die Fed ihre erste Zinserhöhung signalisierte, dürfte einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt haben, hieß es am Markt. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage waren die US-Aktienmärkte am Mittwoch mit kräftigen Gewinnen in den Handel gestartet, die jedoch während der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell rasch bröckelten. Bewegung in Einzelwerte brachte die Berichtssaison. So hatte Microsoft (+2,8%) starke Geschäftszahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt und einen zuversichtlichen Ausblick gegeben. Texas Instruments (+2,5%) profitierte im Schlussquartal 2021 von einer starken Nachfrage aus der Industrie und der Autowirtschaft und übertraf gewinnseitig die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick überraschte positiv. Boeing (-4,8%) hat im vierten Quartal wegen einer hohen Belastung für die Verzögerungen beim 787 Dreamliner erneut einen Verlust verzeichnet. AT&T (-8,4%) hat nach dem horrenden Verlust im Vorjahr wieder einen Gewinn erzielt, der höher ausfiel als von Analysten erwartet. Der Ausblick blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Intel (+1,4%) hat in einem Verfahren um eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe aus dem Jahr 2009 einen Sieg errungen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,15 +13,5 1,01 41,7 5 Jahre 1,69 +13,0 1,56 42,6 7 Jahre 1,83 +11,4 1,72 39,3 10 Jahre 1,87 +9,2 1,77 35,7 30 Jahre 2,18 +6,6 2,12 28,4

Die Anleiherenditen zogen in Reaktion auf die Fed-Aussagen deutlich an.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1220 -0,2% 1,1241 1,1282 -1,3% EUR/JPY 128,68 -0,2% 128,90 128,99 -1,7% EUR/CHF 1,0376 -0,1% 1,0827 1,0397 +0,0% EUR/GBP 0,8357 +0,1% 0,8350 0,8347 -0,6% USD/JPY 114,68 +0,0% 114,67 114,34 -0,4% GBP/USD 1,3426 -0,3% 1,3462 1,3515 -0,8% USD/CNH 6,3534 +0,2% 6,3381 6,3280 -0,0% Bitcoin BTC/USD 35.955,40 -1,5% 36.498,22 38.157,82 -22,2%

Der Dollar hatte schon in Erwartung der Fed-Beschlüsse zugelegt und baute seine Gewinne nach deren Bekanntgabe aus. Der Dollar-Index legte 0,6 Prozent zu. Der Euro sank von Kursen um 1,1290 auf rund 1,1240 Dollar. Im asiatischen Handel baut der Greenback seine Gewinne weiter deutlich aus.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 86,65 87,35 -0,8% -0,70 +15,7% Brent/ICE 89,34 89,96 -0,7% -0,62 +14,6%

Die Ölpreise zogen vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen kräftig an. WTI verteuerte sich um 2 Prozent auf 87,25 Dollar. Brent legte in ähnlichem Umfang zu und kostete zeitweise erstmals seit 2014 mehr als 90 Dollar je Fass. Kein Störfeuer kam von den Daten zu den US-Rohölvorräten, obwohl diese in der vergangenen Woche wider Erwarten gestiegen waren. Allerdings waren die Benzinvorräte stärker als angenommen gesunken. Auch die Ölproduktion war zurückgegangen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,16 1.819,52 -0,4% -7,37 -1,0% Silber (Spot) 23,21 23,54 -1,4% -0,33 -0,4% Platin (Spot) 1.022,02 1.037,48 -1,5% -15,46 +5,3% Kupfer-Future 4,42 4,52 -2,0% -0,09 -0,9%

Der Goldpreis geriet schon vor den Fed-Beschlüssen unter Druck, hatte allerdings an den Vortagen zugelegt. Das zinslos gehaltene Edelmetall verliert bei steigenden Zinsen an Attraktivität.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen 203.136 (Vorwoche: 133.536) Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am Mittwoch hatte das RKI noch 164.000 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz überstieg erstmals die Tausender-Marke und lag bei 1.017,4 (638,8). Am Mittwoch hatte die Inzidenz noch 940,6 betragen.

- England hat in der Nacht zum Donnerstag die meisten Corona-Restriktionen aufgehoben.

- Italien lockert ab Februar die Einreisebedingungen für Bürger aus anderen EU-Staaten.

UKRAINE-KONFLIKT

Vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Ukraine-Konflikts haben die USA und die Nato am Mittwoch ihre Antworten auf Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien übergeben. Die von Moskau verlangte Absage an eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine wiesen die USA darin zurück, wie US-Außenminister Antony Blinken in Washington sagte. Sowohl die US-Regierung als auch die Nato schlugen Moskau einen "diplomatischen Weg" vor, um den Konflikt beizulegen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Antrag der AfD-Bundestagsfraktion gegen die 2G-Plus-Regelung im Bundestag abgewiesen. Der Antrag der AfD sei "unzulässig", weil er nicht hinreichend begründe, dass ihr durch die beanstandete Regelung ein "schwerer Nachteil" drohe, schrieben die Karlsruher Richter in dem Beschluss.

INNENPOLITIK ITALIEN

Auch die dritte Runde der Wahl eines neuen Staatspräsidenten in Italien ist ergebnislos zu Ende gegangen. Kein Kandidat erreichte die nötige Zweidrittelmehrheit.

CHINA / USA

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat China grünes Licht für Strafzölle auf Importe aus den USA im Millionenwert gegeben. Die in Genf verkündete Entscheidung der WTO erlaubt der Volksrepublik Gegenmaßnahmen auf Einfuhren aus den USA im Wert von rund 645 Millionen Dollar pro Jahr.

DEUTSCHE BANK

hat 2021 trotz eines schwachen Schlussquartals einen Milliardengewinn erzielt. Die Bank profitierte von höheren Erträgen, die vor allem im Investmentbanking und im Asset Management stark zulegten, und einer geringeren Risikovorsorge. Das Schlussquartal war trotz weiterer Kosten für den Konzernumbau profitabel. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20 Erträge 5.900 +8% 5.667 +4% 5.453 Erträge Investmentbank 1.913 +1% 1.820 -4% 1.892 Erträge Sales & Trading (FIC) 1.198 -14% 1.255 -10% 1.388 Zinsunabhängige Aufwendungen 5.564 +11% 5.273 +5% 5.027 Aufwand-Ertrag-Relation 94,3 -- 93,1 -- 92,2 Kosten bereinigt 5.155 +5% 4.937 +1% 4.896 Risikovorsorge 254 +1% 236 -6% 251 Ergebnis vor Steuern 82 -53% 158 -10% 175 Ergebnis nach Steuern 315 +67% 26 -86% 189 Ergebnis nach Steuern/Dritten 263 +79% -21 -- 147 Ergebnis je Aktie verwässert 0,12 -- -0,07 -- 0,07

Die Deutsche Bank will ein Aktienrückkaufprogramm auflegen und einen Dividendenvorschlag für das Jahr 2021 unterbreiten. Das Aktienrückkaufprogramm über 300 Millionen Euro soll im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen werden. Alle nötigen regulatorischen Genehmigungen würden vorliegen. Zudem will der Vorstand für 2021 eine Bardividende von 0,20 Euro pro Aktie vorschlagen.

SAP

- will das Wachstum im Cloudgeschäft im laufenden Jahr spürbar beschleunigen, um weitere Fortschritte auf dem Weg zu den Finanzzielen 2025 zu machen. Die Planungen für 2022 sowie die Kernkennziffern für das vergangene Jahr, die der Softwarekonzern bereits vor zwei Wochen veröffentlicht hatte, wurden bestätigt.

- Die SAP-Tochter Qualtrics International ist im vierten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht als erwartet, hat mit dem Umsatzwachstum aber die eigene Prognose sowie die Markterwartungen deutlich übertroffen.

SARTORIUS

Der Labor- und Pharmaausrüster hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um mehr als die Hälfte gesteigert und einen Ertragssprung verzeichnet. Dazu trugen beide Sparten bei. Der DAX-Konzern profitiert von einer durch die Pandemie getriebenen hohen Nachfrage nach Produkten, die für die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen benötigt werden, und den Beiträgen mehrerer Akquisitionen. Für das laufende Jahr 2022 stellt Sartorius ein zweistelliges Wachstum in Aussicht und hob das mittelfristige Profitabilitätsziel an.

INDUS

hat im vergangenen Geschäftsjahr die eigene Prognose voraussichtlich übertroffen. Aufgrund der positiven operativen Entwicklung in der zweiten Hälfte des vierten Quartals 2021 geht das SDAX-Unternehmen davon aus, dass die Umsatzerlöse und das operative Ergebnis (EBIT) auf Gruppenebene höher waren als erwartet. Auf vorläufiger Basis rechnet Indus mit Umsatzerlösen zwischen 1,75 und 1,78 Milliarden Euro und einem EBIT zwischen 110 und 116 Millionen Euro.

NORDSTEAM 2

Die Nord Stream 2 AG hat eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Dem deutschen Energiewirtschaftsgesetz entsprechend solle die neue Gesellschaft Eigentümerin und Betreiberin der Gaspipeline Nord Stream 2 in den deutschen Hoheitsgewässern und der Anlandungsstelle in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern sein.

RHEINMETALL

hat im vergangenen Jahr gute Zahlen geschrieben. "Von der Performance war 2021 unser Rekordjahr", sagte Vorstandschef Armin Papperger der Wirtschaftswoche. "Und 2022 wird beim Umsatz und dem operativen Ergebnis sehr wahrscheinlich noch besser." Wichtigster Grund für das Wachstum sei aus seiner Sicht neben den Sparmaßnahmen der in den vergangenen Monaten stark gestiegene Auftragsbestand.

VERBIO

hat die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021/2022 erneut angehoben. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes und den weiterhin positiven Aussichten in allen Segmenten, besonders hinsichtlich der Nachfrage nach CO2-effizienten Biokraftstoffen, für das Geschäftsjahr 2021/2022 nun von einem ein EBITDA in der Größenordnung von 300 Millionen Euro sowie einer Steigerung des Nettofinanzvermögens auf rund 130 Millionen Euro aus.

IMMOFINANZ

CPI Property hat seine Beteiligung an Immofinanz weiter aufgestockt und für je 22,70 Euro rund 9,413 Millionen Aktien entsprechend 6,81 Prozent des Aktienkapitals erworben. Damit hält die luxemburgische CPI Property Group nach eigenen Angaben nun 35,49 Prozent an Immofinanz. CPI Property kündigte zudem an, das bisherige Angebot über 21,20 Euro je Aktie, das Immofinanz bereits als zu niedrig abgelehnt hat, aufzustocken, um den Wert der jüngsten Anteilsaufstockung widerzuspiegeln.

S-IMMO

Aktionär Evax Holding verlangt nach Angaben von S-IMMO die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, auf der über eine Aufhebung des Höchststimmrechts abgestimmt werden soll. Immo AG kündigte an, dass Vorstand und Aufsichtsrat dieses Verlangen prüfen und über die weitere Vorgehensweise entscheiden werden.

UBS

kauft den automatisierten Vermögensverwalter Wealthfront zu einem Transaktionswert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Wealthfront konzentriert sich in erster Linie auf Anleger aus der Generation der "Millennials" und der "Generation Z", verwaltet ein Vermögen von über 27 Milliarden US-Dollar und hat mehr als 470.000 Kunden in den USA.

FACEBOOK

begräbt offenbar seine Krypto-Träume. Die Diem Association, das Konsortium, dass Facebook 2019 gründete, um ein Bitcoin-Zahlungsnetzwerk aufzubauen, werde aufgelöst und verkaufe seine Technologie an eine kleine kalifornische Bank, die Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen für etwa 200 Millionen US-Dollar bediene, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

INTEL

hat im vierten Quartal 2021 zwar mehr umgesetzt, doch ging der Gewinn zurück. Gleichwohl übertraf das Unternehmen die eigenen Ziele ebenso wie die Erwartungen des Marktes. Der Ausblick auf das laufende Quartal war durchwachsen.

TESLA

Der Elektroautobauer hat im vergangenen Jahr trotz der Chipknappheit einen Rekordgewinn erzielt. Bei der Vorlage der Zahlen warnte das Unternehmen jedoch, dass die Lieferkettenprobleme, die der Automobilbranche schon im vergangenen Jahr zu schaffen machten, auch 2022 noch andauern könnten. Tesla hat im vergangenen Jahr weltweit mehr als 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert, 87 Prozent mehr als im Jahr 2020. Tesla verzeichnete einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 53,8 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum verdiente das Unternehmen 721 Millionen Dollar; der Umsatz betrug 31,5 Milliarden Dollar. Damit übertraf Tesla die Erwartungen des Marktes.

SAMSUNG ELECTRONICS

hat im vierten Quartal von seinem starken Halbleitergeschäft profitiert. Der Konzern erzielte den höchsten Quartalsumsatz der Firmengeschichte. Zudem überholte Samsung den US-Konzern Intel 2021 als größten Chiphersteller der Welt nach Umsatz.

