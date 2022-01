Der Vorsteuergewinn des grössten Geldhauses Deutschlands kletterte binnen Jahresfrist von gut einer Milliarde Euro auf rund 3,4 Milliarden.Frankfurt - Die Deutsche Bank hat 2021 einen Milliardengewinn erzielt und das beste Ergebnis seit zehn Jahren eingefahren. Der Vorsteuergewinn kletterte binnen Jahresfrist von gut einer Milliarde Euro auf rund 3,4 Milliarden Euro, wie Deutschlands grösstes Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Nach Steuern standen 2,5 Milliarden Euro in der Bilanz - mehr als vier Mal so viel wie im ersten...

