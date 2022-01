Die Pierer Mobility AG beantragt die Aufnahme ihrer Aktien in den Amtlichen Handel, Segment prime market der Wiener Börse, die Handelsaufnahme soll am 1. März 2022 erfolgen. Laut Unternehmen soll mit diesem Schritt dem großen Investoreninteresse im In- und Ausland begegnet werden. Das Unternehmen war bereits bis Herbst 2020 im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert und ist seither im internationalen Segment global market der Wiener Börse gelistet. Das Primärlisting der Aktien der Pierer Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02) bleibt weiterhin bei der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.

