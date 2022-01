DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 27-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

27 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 26 January 2022 it purchased a total of 330,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 185,000 145,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.3020 GBP1.0860 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2780 GBP1.0700 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2948 GBP1.0813

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 26 January 2022 the Company purchased a total of 950,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through the Company's broker Goodbody. The price paid per ordinary shares was EUR1.3000.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 742,817,595 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,367 1.2780 XDUB 08:09:51 00025741787TRDU1 98 1.2780 XDUB 08:12:48 00025741872TRDU1 584 1.2800 XDUB 08:13:15 00025741886TRDU1 128 1.2800 XDUB 08:13:15 00025741887TRDU1 7,520 1.2900 XDUB 08:30:30 00025742433TRDU1 13 1.2940 XDUB 08:33:57 00025742481TRDU1 1,433 1.3000 XDUB 08:35:18 00025742495TRDU1 842 1.3000 XDUB 08:38:02 00025742540TRDU1 633 1.3000 XDUB 08:38:02 00025742541TRDU1 277 1.2980 XDUB 08:42:20 00025742573TRDU1 840 1.2980 XDUB 08:42:20 00025742574TRDU1 269 1.2980 XDUB 08:45:37 00025742615TRDU1 972 1.2980 XDUB 08:45:37 00025742616TRDU1 157 1.2980 XDUB 08:45:37 00025742617TRDU1 1,313 1.2980 XDUB 08:49:45 00025742632TRDU1 639 1.2980 XDUB 08:53:30 00025742654TRDU1 842 1.2980 XDUB 08:55:24 00025742688TRDU1 482 1.2980 XDUB 08:55:24 00025742689TRDU1 259 1.2980 XDUB 08:59:30 00025742746TRDU1 842 1.2980 XDUB 09:00:23 00025742758TRDU1 299 1.2980 XDUB 09:00:23 00025742759TRDU1 350 1.2980 XDUB 09:00:33 00025742760TRDU1 211 1.2980 XDUB 09:00:33 00025742761TRDU1 238 1.2980 XDUB 09:00:33 00025742762TRDU1 3,568 1.2980 XDUB 09:00:33 00025742763TRDU1 411 1.2980 XDUB 09:18:29 00025743038TRDU1 1,454 1.3000 XDUB 09:20:01 00025743055TRDU1 1,220 1.3000 XDUB 09:24:47 00025743104TRDU1 408 1.3000 XDUB 09:28:56 00025743174TRDU1 1,000 1.3000 XDUB 09:28:56 00025743175TRDU1 161 1.3000 XDUB 09:28:56 00025743176TRDU1 568 1.3000 XDUB 09:34:23 00025743256TRDU1 1,421 1.3000 XDUB 09:36:28 00025743260TRDU1 860 1.3000 XDUB 09:41:34 00025743326TRDU1 906 1.3000 XDUB 09:44:34 00025743335TRDU1 1,012 1.3000 XDUB 09:47:59 00025743411TRDU1 526 1.3000 XDUB 09:47:59 00025743412TRDU1 1,307 1.3000 XDUB 09:53:36 00025743461TRDU1 1,572 1.3000 XDUB 09:58:35 00025743543TRDU1 1,449 1.3000 XDUB 10:04:34 00025743712TRDU1 190 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743739TRDU1 156 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743740TRDU1 437 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743741TRDU1 650 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743742TRDU1 2,017 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743743TRDU1 83 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743744TRDU1 264 1.2960 XDUB 10:06:40 00025743745TRDU1 1,220 1.2940 XDUB 10:24:39 00025743862TRDU1 940 1.2940 XDUB 10:29:29 00025743922TRDU1 906 1.2940 XDUB 10:33:12 00025743969TRDU1 1,340 1.2940 XDUB 10:36:23 00025743971TRDU1 619 1.2940 XDUB 10:41:31 00025744018TRDU1 1,390 1.2940 XDUB 10:43:35 00025744032TRDU1 28 1.2940 XDUB 10:43:36 00025744033TRDU1 904 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744414TRDU1 1,000 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744415TRDU1 2,035 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744416TRDU1 40 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744417TRDU1 196 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744418TRDU1 626 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744419TRDU1 138 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744420TRDU1 704 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744421TRDU1 296 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744422TRDU1 468 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744423TRDU1 436 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744424TRDU1 1,000 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744425TRDU1 501 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744426TRDU1 904 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744427TRDU1 499 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744428TRDU1 52 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744429TRDU1 375 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744430TRDU1 125 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744431TRDU1 42 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744432TRDU1 406 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744433TRDU1 904 1.2960 XDUB 11:24:51 00025744434TRDU1 332 1.2960 XDUB 11:24:54 00025744435TRDU1 1,000 1.2960 XDUB 11:24:54 00025744436TRDU1 1,000 1.2960 XDUB 11:24:54 00025744437TRDU1 308 1.2900 XDUB 11:31:52 00025744638TRDU1 336 1.2900 XDUB 11:31:52 00025744639TRDU1 899 1.2900 XDUB 11:31:53 00025744640TRDU1 885 1.2900 XDUB 11:46:38 00025744875TRDU1 1 1.2900 XDUB 11:46:38 00025744876TRDU1 1,422 1.2900 XDUB 11:50:11 00025744920TRDU1 1,210 1.2900 XDUB 11:56:04 00025745062TRDU1 779 1.2900 XDUB 12:01:02 00025745220TRDU1 578 1.2900 XDUB 12:01:02 00025745221TRDU1 1,518 1.2900 XDUB 12:11:50 00025745394TRDU1 702 1.2900 XDUB 12:12:59 00025745401TRDU1 627 1.2900 XDUB 12:12:59 00025745402TRDU1 1,318 1.2900 XDUB 12:18:31 00025745461TRDU1 107 1.2900 XDUB 12:18:31 00025745462TRDU1 599 1.2900 XDUB 12:24:31 00025745557TRDU1 863 1.2900 XDUB 12:24:31 00025745558TRDU1 702 1.2900 XDUB 12:30:36 00025745669TRDU1 702 1.2900 XDUB 12:33:36 00025745710TRDU1 996 1.2900 XDUB 12:36:27 00025745751TRDU1 432 1.2900 XDUB 12:40:39 00025745788TRDU1 996 1.2900 XDUB 12:42:21 00025745830TRDU1 996 1.2900 XDUB 12:46:35 00025745871TRDU1 464 1.2900 XDUB 12:50:35 00025745944TRDU1 811 1.2900 XDUB 12:52:31 00025745972TRDU1 702 1.2900 XDUB 12:55:45 00025746033TRDU1 1,408 1.2900 XDUB 12:58:43 00025746106TRDU1 856 1.2900 XDUB 13:04:18 00025746188TRDU1 1,427 1.2900 XDUB 13:07:33 00025746273TRDU1 1,466 1.2900 XDUB 13:13:09 00025746357TRDU1 702 1.2900 XDUB 13:18:51 00025746424TRDU1 1,404 1.2900 XDUB 13:21:21 00025746454TRDU1 404 1.2900 XDUB 13:26:32 00025746515TRDU1 1,000 1.2900 XDUB 13:26:32 00025746516TRDU1 84 1.2900 XDUB 13:26:32 00025746517TRDU1 23 1.2900 XDUB 13:31:41 00025746587TRDU1 1,404 1.2900 XDUB 13:31:41 00025746588TRDU1 820 1.2900 XDUB 13:36:42 00025746664TRDU1 702 1.2900 XDUB 13:39:34 00025746677TRDU1 702 1.2900 XDUB 13:41:44 00025746692TRDU1 1,529 1.2900 XDUB 13:44:11 00025746723TRDU1 1,166 1.2900 XDUB 13:49:09 00025746764TRDU1 1,220 1.2940 XDUB 13:49:41 00025746805TRDU1 266 1.3000 XDUB 13:56:41 00025746891TRDU1 558 1.3000 XDUB 13:56:41 00025746892TRDU1 442 1.3000 XDUB 13:56:41 00025746893TRDU1 873 1.3020 XDUB 14:01:55 00025746947TRDU1 1,000 1.3020 XDUB 14:03:06 00025746972TRDU1 310 1.3020 XDUB 14:03:06 00025746973TRDU1 690 1.3000 XDUB 14:03:06 00025746974TRDU1 639 1.3000 XDUB 14:03:06 00025746975TRDU1 1,185 1.3000 XDUB 14:07:21 00025747028TRDU1 1,352 1.3000 XDUB 14:07:21 00025747029TRDU1 164 1.3000 XDUB 14:07:21 00025747030TRDU1 23 1.3000 XDUB 14:07:22 00025747031TRDU1 10 1.2980 XDUB 14:10:53 00025747086TRDU1 1,328 1.2980 XDUB 14:10:53 00025747087TRDU1 1,303 1.2980 XDUB 14:10:53 00025747088TRDU1 500 1.3000 XDUB 14:16:18 00025747189TRDU1 3,031 1.3000 XDUB 14:22:46 00025747266TRDU1 1,496 1.3000 XDUB 14:22:46 00025747267TRDU1 1,501 1.2980 XDUB 14:36:02 00025747583TRDU1 1,581 1.2980 XDUB 14:50:18 00025748100TRDU1 1,215 1.2980 XDUB 14:50:18 00025748101TRDU1 1,865 1.2980 XDUB 14:50:24 00025748102TRDU1 867 1.2980 XDUB 14:50:25 00025748103TRDU1 4,000 1.3000 XDUB 14:55:26 00025748424TRDU1 485 1.3000 XDUB 14:55:26 00025748425TRDU1 3,767 1.3000 XDUB 14:55:26 00025748426TRDU1 613 1.3000 XDUB 14:55:26 00025748427TRDU1 1,298 1.3000 XDUB 14:55:26 00025748428TRDU1 1,204 1.3000 XDUB 14:55:26 00025748429TRDU1 1,363 1.2980 XDUB 14:57:20 00025748647TRDU1 128 1.2960 XDUB 14:59:46 00025748772TRDU1 1,339 1.2980 XDUB 15:12:11 00025749212TRDU1 361 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749546TRDU1 1,000 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749547TRDU1 86 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749548TRDU1 1,914 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749549TRDU1 929 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749550TRDU1 1,259 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749551TRDU1 313 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749552TRDU1 250 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749553TRDU1 104 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749554TRDU1 62 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749555TRDU1 4,975 1.2980 XDUB 15:20:59 00025749556TRDU1 1,347 1.2940 XDUB 15:31:02 00025750015TRDU1 1,330 1.2940 XDUB 15:31:02 00025750017TRDU1 1,415 1.2940 XDUB 15:31:02 00025750019TRDU1 1,062 1.2940 XDUB 15:42:22 00025750560TRDU1 251 1.2940 XDUB 15:42:22 00025750561TRDU1 7 1.2940 XDUB 15:42:22 00025750562TRDU1 1,442 1.2940 XDUB 15:44:50 00025750700TRDU1 1,357 1.2940 XDUB 15:47:44 00025750899TRDU1 10 1.2940 XDUB 15:47:44 00025750900TRDU1 426 1.2940 XDUB 15:50:19 00025750989TRDU1 1,053 1.2940 XDUB 15:50:19 00025750990TRDU1 900 1.2940 XDUB 15:53:15 00025751097TRDU1 588 1.2940 XDUB 15:53:15 00025751098TRDU1 366 1.2940 XDUB 15:56:01 00025751157TRDU1 148 1.2940 XDUB 15:56:01 00025751158TRDU1 979 1.2940 XDUB 15:56:01 00025751159TRDU1 909 1.2940 XDUB 15:58:52 00025751284TRDU1 3,276 1.2940 XDUB 16:02:52 00025751409TRDU1 2,049 1.2940 XDUB 16:02:52 00025751410TRDU1 1,475 1.2940 XDUB 16:02:52 00025751411TRDU1 1,370 1.2940 XDUB 16:02:52 00025751412TRDU1 1,341 1.2940 XDUB 16:02:52 00025751413TRDU1 890 1.2900 XDUB 16:15:14 00025751870TRDU1 63 1.2900 XDUB 16:17:55 00025752078TRDU1 7,477 1.2900 XDUB 16:17:55 00025752079TRDU1 1,409 1.2900 XDUB 16:17:55 00025752080TRDU1 1,381 1.2900 XDUB 16:18:18 00025752114TRDU1 521 1.2880 XDUB 16:25:35 00025752508TRDU1 990 1.2880 XDUB 16:25:35 00025752509TRDU1 1,729 1.2860 XDUB 16:25:41 00025752540TRDU1 1,846 1.2860 XDUB 16:25:41 00025752542TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,461 1.0700 XLON 08:10:31 00025741809TRDU1 335 1.0700 XLON 08:10:31 00025741810TRDU1 2,091 1.0840 XLON 08:34:51 00025742488TRDU1 5,161 1.0840 XLON 08:34:51 00025742489TRDU1 625 1.0840 XLON 10:06:33 00025743734TRDU1 21,936 1.0840 XLON 10:06:33 00025743735TRDU1 1,333 1.0840 XLON 10:06:35 00025743736TRDU1 2,517 1.0840 XLON 10:06:35 00025743737TRDU1 1,038 1.0840 XLON 10:06:37 00025743738TRDU1 1,697 1.0800 XLON 10:30:35 00025743957TRDU1 1,788 1.0800 XLON 10:38:12 00025743990TRDU1 1,094 1.0820 XLON 10:46:10 00025744055TRDU1 3,253 1.0820 XLON 11:00:14 00025744215TRDU1 529 1.0820 XLON 11:20:29 00025744386TRDU1 215 1.0820 XLON 11:20:29 00025744387TRDU1 3,262 1.0820 XLON 11:24:46 00025744412TRDU1 697 1.0800 XLON 11:24:46 00025744413TRDU1 1,893 1.0820 XLON 11:27:31 00025744547TRDU1 2,558 1.0760 XLON 11:31:18 00025744619TRDU1 1,865 1.0760 XLON 11:49:12 00025744898TRDU1 836 1.0760 XLON 11:58:24 00025745107TRDU1 1,115 1.0760 XLON 11:58:24 00025745108TRDU1 1,133 1.0800 XLON 12:30:11 00025745664TRDU1 1,460 1.0800 XLON 12:30:11 00025745665TRDU1 700 1.0800 XLON 12:30:11 00025745666TRDU1 877 1.0800 XLON 12:30:11 00025745667TRDU1 275 1.0800 XLON 12:30:11 00025745668TRDU1 1,201 1.0800 XLON 12:30:51 00025745670TRDU1 446 1.0800 XLON 12:30:51 00025745671TRDU1 850 1.0800 XLON 12:39:14 00025745778TRDU1 560 1.0800 XLON 12:39:14 00025745779TRDU1 1,519 1.0800 XLON 12:46:36 00025745872TRDU1 307 1.0800 XLON 12:46:36 00025745873TRDU1 2,630 1.0760 XLON 13:00:29 00025746160TRDU1 1,197 1.0780 XLON 13:08:43 00025746282TRDU1 703 1.0780 XLON 13:14:41 00025746387TRDU1 1,198 1.0780 XLON 13:14:41 00025746388TRDU1 1,000 1.0780 XLON 13:23:51 00025746471TRDU1 1,000 1.0780 XLON 13:28:35 00025746530TRDU1 711 1.0780 XLON 13:28:35 00025746531TRDU1 1,771 1.0780 XLON 13:36:16 00025746654TRDU1 1,000 1.0780 XLON 13:44:17 00025746725TRDU1 856 1.0780 XLON 13:44:17 00025746726TRDU1 3,336 1.0760 XLON 13:49:16 00025746773TRDU1 157 1.0840 XLON 13:56:47 00025746894TRDU1 1,717 1.0860 XLON 14:06:45 00025747027TRDU1 1,176 1.0840 XLON 14:07:23 00025747032TRDU1 728 1.0840 XLON 14:07:24 00025747033TRDU1 1,839 1.0860 XLON 14:20:50 00025747246TRDU1 1,654 1.0860 XLON 14:27:29 00025747373TRDU1 1,695 1.0860 XLON 14:32:24 00025747458TRDU1 1,754 1.0860 XLON 14:36:28 00025747599TRDU1 1,814 1.0860 XLON 14:40:33 00025747705TRDU1 1,962 1.0860 XLON 14:45:06 00025747825TRDU1 1,903 1.0860 XLON 14:50:48 00025748146TRDU1 1,701 1.0840 XLON 14:55:39 00025748435TRDU1 1,228 1.0840 XLON 15:03:45 00025749034TRDU1 395 1.0840 XLON 15:03:46 00025749035TRDU1 2,542 1.0840 XLON 15:12:08 00025749208TRDU1 3,558 1.0840 XLON 15:12:08 00025749209TRDU1 250 1.0840 XLON 15:12:08 00025749210TRDU1 617 1.0840 XLON 15:12:08 00025749211TRDU1 1,000 1.0840 XLON 15:23:28 00025749636TRDU1 244 1.0840 XLON 15:26:09 00025749686TRDU1 47 1.0840 XLON 15:26:09 00025749687TRDU1 79 1.0840 XLON 15:26:09 00025749688TRDU1 285 1.0840 XLON 15:26:09 00025749689TRDU1 985 1.0840 XLON 15:26:09 00025749690TRDU1 193 1.0840 XLON 15:26:09 00025749691TRDU1 76 1.0840 XLON 15:31:02 00025750013TRDU1 88 1.0840 XLON 15:31:02 00025750014TRDU1 33 1.0840 XLON 15:31:02 00025750016TRDU1 48 1.0840 XLON 15:31:02 00025750018TRDU1 23 1.0840 XLON 15:31:02 00025750020TRDU1 26 1.0840 XLON 15:31:02 00025750021TRDU1 1,304 1.0840 XLON 15:31:02 00025750022TRDU1 38 1.0840 XLON 15:31:02 00025750023TRDU1 646 1.0820 XLON 15:31:06 00025750032TRDU1 3,009 1.0820 XLON 15:31:08 00025750033TRDU1 750 1.0800 XLON 15:31:08 00025750034TRDU1 1,260 1.0820 XLON 15:56:03 00025751160TRDU1 926 1.0820 XLON 15:56:03 00025751161TRDU1 2,762 1.0820 XLON 15:56:03 00025751162TRDU1 1,158 1.0820 XLON 15:58:42 00025751271TRDU1 1,140 1.0820 XLON 16:01:29 00025751379TRDU1 1,188 1.0820 XLON 16:03:56 00025751451TRDU1 150 1.0820 XLON 16:03:56 00025751452TRDU1 312 1.0820 XLON 16:03:56 00025751453TRDU1 1,303 1.0820 XLON 16:07:47 00025751545TRDU1 620 1.0820 XLON 16:07:47 00025751546TRDU1 1,464 1.0800 XLON 16:12:06 00025751705TRDU1 248 1.0800 XLON 16:15:13 00025751867TRDU1 513 1.0800 XLON 16:15:13 00025751868TRDU1 123 1.0800 XLON 16:15:13 00025751869TRDU1 818 1.0800 XLON 16:15:16 00025751871TRDU1 275 1.0780 XLON 16:18:18 00025752115TRDU1 569 1.0780 XLON 16:18:18 00025752116TRDU1 1,621 1.0780 XLON 16:18:18 00025752117TRDU1 124 1.0780 XLON 16:18:18 00025752118TRDU1 482 1.0780 XLON 16:18:18 00025752119TRDU1 1,034 1.0780 XLON 16:18:18 00025752123TRDU1 1,301 1.0780 XLON 16:22:48 00025752306TRDU1 405 1.0780 XLON 16:22:48 00025752307TRDU1 7 1.0780 XLON 16:22:48 00025752308TRDU1 183 1.0740 XLON 16:25:41 00025752541TRDU1 989 1.0740 XLON 16:25:42 00025752545TRDU1 805 1.0740 XLON 16:25:54 00025752558TRDU1 91 1.0740 XLON 16:25:54 00025752559TRDU1 20 1.0740 XLON 16:25:54 00025752560TRDU1 29 1.0740 XLON 16:25:54 00025752561TRDU1 116 1.0740 XLON 16:25:54 00025752562TRDU1 18 1.0740 XLON 16:25:54 00025752563TRDU1 2,404 1.0720 XLON 16:26:21 00025752663TRDU1 1,096 1.0720 XLON 16:26:21 00025752664TRDU1 1,853 1.0720 XLON 16:26:21 00025752665TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 139108 EQS News ID: 1273319 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1273319&application_name=news

