London (ots/PRNewswire) -- Die Autoproduktion sinkt um -6,7 % auf 859.575 Einheiten, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, vor allem auf Covid.- Die Produktion elektrischer Fahrzeuge im Vereinigten Königreich steigt um 29,6 % und macht damit mehr als ein Viertel der Produktion aus.- Fabriken stellen Rekordzahl von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen her, Volumen steigt um 72,0 %.- Grund zum Optimismus im Jahr 2022, da Investitionen in Höhe von 4,9 Milliarden Pfund angekündigt wurden und eine Erholung der Produktion erwartet wird.Laut den heute von der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) veröffentlichten Zahlen sank die britische Autoproduktion im Jahr 2021 um -6,7 % auf nur noch 859.575 Einheiten, was den schlechtesten Wert seit 1956[1]darstellt. Die Produktion lag um 61 353 unter der von 2020, die ihrerseits stark von den Coronavirus-Sperrungen betroffen war, und um 34,0 % unter dem Niveau vor der Pandemie 2019[2].Trotzdem produzierten die britischen Autofabriken eine Rekordzahl von batterieelektrischen (BEV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und Hybridelektrofahrzeugen (HEV). Sie stellten fast eine Viertelmillion (224.011) dieser Null- und Niedrigst-Emissionsfahrzeuge her, was mehr als einem Viertel (26,1 %) aller produzierten Autos entspricht.Die insgesamt schlechte Leistung kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, von denen die meisten direkte Folgen der Pandemie sind. Der Mangel an Halbleitern, einem wichtigen Bestandteil der modernen Automobilproduktion, war die Hauptursache für den Rückgang, da die Fabriken die Produktion reduzieren oder sogar anhalten mussten, während sie auf Teile warteten, deren Versorgung durch die weltweite Pandemie stark eingeschränkt war.Die Hersteller hatten auch mit Personalengpässen zu kämpfen, die sich aus der Notwendigkeit ergaben, sich selbst zu isolieren, und mit einer gedrückten Nachfrage, da die Autohäuser aufgrund von Schließungen monatelang geschlossen waren, und das trotz des Erfolgs der "Click and Collect"-Dienste. Dieser Rückgang ist auch auf andere Faktoren zurückzuführen, vor allem auf die Schließung eines großen britischen Automobilwerks im Juli, die etwa ein Viertel des jährlichen Rückgangs ausmachte.Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umstellung auf die Herstellung elektrischer Fahrzeuge fortsetzte: Die BEV-Produktion stieg um 72,0 %, während die Produktion von Hybridfahrzeugen um 16,4 % zunahm, da sich die britische Industrie - ebenso wie der Markt - zu einer kohlenstoffarmen und letztlich kohlenstofffreien Industrie wandelt.Globale Exporte bildeten weiterhin die Grundlage für die britische Automobilproduktion, wobei etwa acht von zehn hergestellten Autos ins Ausland geliefert wurden. Während die Jahresproduktion für die Überseemärkte um -5,8 % auf 705.826 Einheiten zurückging, fiel der Rückgang für den Inlandsmarkt mit -10,6 % auf 153.749 Einheiten noch deutlicher aus.Die Europäische Union blieb mit einigem Abstand der größte Markt des Vereinigten Königreichs. Ihr Anteil an den Exporten stieg von 53,5 % auf 55,0 % und umfasste 388.249 Einheiten (-3,0 % gegenüber 2020), trotz der Spannungen und Kosten, die sich aus den neuen Handelsvereinbarungen ergeben. Obwohl die Unternehmen der Automobilindustrie so gut wie möglich vorbereitet waren, ergab eine Umfrage unter den SMMT-Mitgliedern im April, dass etwa neun von zehn Unternehmen (91 %) mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung des Handels zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU aufwenden als im Jahr 2020.Die Lieferungen in mehrere andere wichtige Weltmärkte gingen ebenfalls zurück, wobei die USA, unser zweitwichtigstes Exportziel, einen Rückgang von 10,5 % und Japan, unser viertgrößter Exportmarkt, einen Rückgang von 36,1 % verzeichneten. China, das an dritter Stelle steht, schnitt mit einem Anstieg der Exporte um 0,6 % auf 57.356 Einheiten besser ab, was die guten Marktbedingungen in diesem Land und die Nachfrage nach den kultigen britischen Performance-, Luxus- und Premiumautomarken widerspiegelt. Die Ausfuhren nach Kanada, Australien und Südkorea gingen dagegen zurück, und zwar um 5,3 %, 31,1 % bzw. 29,7 %.Trotz der schwachen Gesamtleistung gab es wichtige Entwicklungen, die die Zuversicht der Branche stärken. Nach der Vermeidung eines "No Deal" und der Unterzeichnung des Handels- und Kooperationsabkommens (TCA) erreichten die öffentlich angekündigten Investitionen für die Branche im Jahr 2021 ein Potenzial von 4,9 Milliarden Pfund, die höchste Summe seit 2013[3 ]. Dazu gehörten wichtige Investitionsankündigungen in Ellesmere Port, Halewood, Norfolk, Sunderland und Surrey.Darüber hinaus wurde ein erheblicher Teil der angekündigten Investitionen zur Förderung elektrischer Fahrzeuge getätigt, und zwar durch den Ausbau bestehender Anlagen im Nordosten und die geplante Entwicklung einer neuen Batterie-Gigafabrik in den West Midlands. Das letztgenannte Vorhaben entspricht etwa der Hälfte (2,5 Mrd. GBP) der für 2021 öffentlich angekündigten Gesamtinvestitionssumme. Die Realisierung solcher Investitionen wird von entscheidender Bedeutung sein, da der britische Automobilsektor bis 2030 voraussichtlich mindestens 60 GWh an Gigafabrik-Batteriekapazität benötigen wird, wenn er angesichts der strengeren Handelsanforderungen weltweit wettbewerbsfähig bleiben will.Diese Investitionen müssen durch ein Maßnahmenpaket ergänzt werden, das die Wettbewerbsfähigkeit des verarbeitenden Gewerbes in der gesamten Lieferkette sicherstellt, insbesondere in den Bereichen Ausbildung und Umschulung, Technologiewandel und dringende Maßnahmen zur Bewältigung der zunehmend hohen Energiekosten in Großbritannien.Mike Hawes, SMMT Chief Executive, sagte: "2021 war ein weiteres unglaublich schwieriges Jahr für die britische Automobilindustrie, eines der schlimmsten seit dem Zweiten Weltkrieg, das die Anfälligkeit des Sektors für strukturelle und vor allem koviduelle Auswirkungen deutlich macht. Trotz dieses miserablen Jahres gibt es Optimismus. Da die Brexit-Unsicherheit mit dem TCA-Abkommen weitgehend überwunden ist, wurden Investitionen ausgelöst, von denen die meisten dazu beitragen werden, den Sektor in eine emissionsfreie Zukunft zu führen. Dies ist ein Zeichen des weltweiten Vertrauens in das Vereinigte Königreich, das jedoch mit einem Engagement für unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit einhergehen muss: Unterstützung der Lieferkette bei der Überwindung des Teilemangels, Hilfe bei der Qualifizierung und Ausbildung und, was am dringendsten ist, Maßnahmen zur Eindämmung der eskalierenden Energiekosten, die die Rentabilität bedrohen."Die jüngste unabhängige Produktionsprognose für 2022 geht davon aus, dass die Pkw-Produktion im Vereinigten Königreich auf mehr als eine Million Einheiten ansteigen wird, was trotz des Produktionsausfalls in Swindon einen Zuwachs von 19,7 % gegenüber 2021 bedeutet. Unter günstigen Bedingungen, wie z. B. einem Ende der weltweiten Chip-Knappheit, der Einführung neuer Modelle und der Vermeidung zusätzlicher Handelshemmnisse, könnte die Autoproduktion weiter steigen und im Jahr 2025 1,1 Millionen Fahrzeuge erreichen, mit weiterem Wachstum darüber hinaus[4].Hinweise für Redakteure1: 1956 lag die britische Automobilproduktion bei 707.594 Einheiten2: 2019 lag die britische Automobilproduktion bei 1.303.135 Einheiten3: SMMT-Berechnungen auf der Grundlage neuer, öffentlich bekannt gegebener Investitionsentscheidungen im Jahr 2021, die geplante Verpflichtungen zu neuen Ausgaben für neue Produkte, Werkzeuge, Ausrüstungen oder Anlagen/Fabriken für den Automobilsektor umfassen4: Unabhängige Prognose von Auto Analysis November 2021 - Best-Case-SzenarioInformationen zu SMMT und die britische AutomobilindustrieDie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ist einer der größten und einflussreichsten Wirtschaftsverbände im Vereinigten Königreich. Sie unterstützt die Interessen der britischen Automobilindustrie im In- und Ausland und wirbt bei der Regierung, bei Interessengruppen und in den Medien für die Branche.Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Teil der britischen Wirtschaft und ein wesentlicher Faktor bei der Verwirklichung der Ziele "Leveling Up", "Net Zero", "Advancing Global Britain" und des Wachstumsplans. Sie trägt mit einem Umsatz von 60 Milliarden Pfund und einer Wertschöpfung von 12 Milliarden Pfund zur Wirtschaft des Vereinigten Königreichs bei und investiert jährlich rund 3 Milliarden Pfund in Forschung und Entwicklung. Mehr als 155.000 Menschen sind direkt in der Fertigung beschäftigt und etwa 800.000 in der gesamten Automobilindustrie. Auf sie entfallen 11 % der gesamten britischen Exporte, und mehr als 150 Länder importieren im Vereinigten Königreich hergestellte Fahrzeuge, wodurch ein Handelsvolumen von mehr als 73 Milliarden Pfund entsteht.Mehr als 30 Hersteller bauen im Vereinigten Königreich mehr als 70 Fahrzeugmodelle, unterstützt von mehr als 2 500 Zulieferern und einigen der weltweit fähigsten Ingenieure. Der Automobilsektor stützt auch Arbeitsplätze in anderen Schlüsselsektoren - darunter Werbung, Chemie, Finanzen, Logistik und Stahl. 