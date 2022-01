Hamburg (ots) -Händewaschen gilt als eine der wirksamsten Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus. Die Empfehlung: täglich mehrmals und mindestens jeweils 20 bis 30 Sekunden. Seife zerstört eine große Zahl von Krankheitserregern.Anschließend sollten die Hände mit einer speziellen Hand-Pflegecreme eingecremt werden. Häufiger Kontakt mit Seife, aber auch mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, greift den Säureschutzmantel der Haut an. Die Haut wird schnell trocken, schuppig und rissig oder rötet sich. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus (DSH), Hamburg, hin.Die Handcreme sollte schnell einziehen und Inhaltsstoffe wie Kamille und Arnika aufweisen. Diese Stoffe beruhigen die Haut und beschleunigen die Heilung kleiner Wunden.Wer seine Hände beim Waschen schonen will, wählt eine Seife, die den Säureschutzmantel der Haut nur wenig belastet, Diese Produkte tragen Bezeichnungen wie "pH-neutral" oder "pH 5,5".Übrigens: Eine gute Handcreme ist auch eine willkommene Aufmerksamkeit für die Haushaltshilfe und gleichzeitig eine fürsorgliche Geste.Über die DSH:Rund 12.400 Menschen kamen 2019 in Deutschland durch einen häuslichen Unfall ums Leben (Grafiken: https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken/grafiken). Die Gesamtzahl der Heim- und Freizeitunfälle liegt in Deutschland bei über sieben Millionen pro Jahr.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren. Ziel der DSH ist es, einen Beitrag zur Senkung der hohen Unfallzahlen zu leisten.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62, Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deDSH-PresseverteilerMit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatischaktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim undFreizeit:www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteiler.Original-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5131471