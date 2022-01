DJ Stellantis baut Beteiligung an China-JV mit GAC auf 75 Prozent aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobilhersteller Stellantis will einen Mehrheitsanteil an dem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen GAC-Stellantis übernehmen. Die Beteiligung soll von 50 auf 75 Prozent steigen, teilte das Unternehmen mit, das im Januar 2021 als Holding aus der Fusion der Automobilkonzerne Fiat Chrysler Automobiles und Groupe PSA hervorgegangen ist. Stellantis und GAC werden weiterhin zusammenarbeiten, um das Geschäftspotenzial der Marke Jeep in China zu entwickeln. GAC-Stellantis ist ein Joint-Venture zwischen der China Guangzhou Automobile Group (GAC) und Stellantis und wurde im März 2010 gegründet.

Stellantis bezeichnete dies als ersten wichtigen Schritt zur Straffung des China-Geschäfts, der Teil des Strategieplans sei, der am 1. vorgestellt werden soll. China hatte in diesem Jahr die Gesetzgebung für Joint Ventures geändert. Jahrzehntelang mussten Autobauer aus dem Ausland ihre Fabriken zusammen mit chinesischen Partnern betreiben, diese Regelung ist nun ausgelaufen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2022 02:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.