News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse am 27.01.2022 nach der Fed-Sitzung und mit Tesla-Quartalszahlen, die wir uns genauer ansehen. Wie startet der DAX heute? DAX nun wieder unter Druck Der DAX schaffte es gestern zurück in seine Range-Mitte. Damit wurde die 15.500 nun zur Entscheidungsmarke am Mark. Sie wird nun zum Widerstand, gerade bei den Trendlinien im mittelfristigen Bild. Nachbörslich änderte sich dies direkt. Der Nasdaq testete die ...

