NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Air Liquide von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 188 Euro angehoben. Der Investitionszyklus und die Dekarbonisierung sorgten für bessere Wachstumsperspektiven, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und hob ihre Schätzungen für den Produzenten von Industriegasen an./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 21:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000120073