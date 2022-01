Wie gewonnen, so zerronnen - nach der Fed-Sitzung hat die Wall Street ihre zuvor erzielten Gewinne vollständig wieder abgegeben. Diesem Beispiel dürfte der Deutsche Aktienindex heute zunächst folgen, in der Nacht hatte der Index die Marke von 15.000 Punkten erneut nur knapp verfehlt. Auch wenn sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben, ist doch eines gestern Abend deutlich geworden: Die Zeit der Nullzinspolitik in den USA geht zu Ende. Die Fed wird aber nicht mit einem Rammbock ...

