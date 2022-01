Europas größter Softwarehersteller SAP hat heute seine endgültigen Geschäftsergebnisse zum abgelaufenen vierten Quartal präsentiert. Die Zahlen entsprechen den bereits bekannten vorläufigen Eckdaten. Allerdings enttäuschte der aktualisierte Ausblick. Der Walldorfer Konzern will zudem ein US-amerikanisches Unternehmen im Finanzumfeld übernehmen.Die Aktie verliert derzeit über acht Prozent und erreicht ein neues Tief seit April. In Kürze mehr.Übernahme von TauliaSAP will sein Geschäft im Finanzbereich ...

