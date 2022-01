Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgt am Donnerstag für einen verlustreichen Start am Schweizer Aktienmarkt.Zürich - Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgt am Donnerstag für einen verlustreichen Start am Schweizer Aktienmarkt. Weltweit haben die jüngsten Äusserungen von Fed-Chef Jerome Powell die Zinssorgen befeuert und die Kurse belastet. Die Erholungstendenz der vorangegangenen beiden Handelstage sei damit «ein kurzes Strohfeuer», kommentiert ein Händler. In den USA wurde am gestrigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...