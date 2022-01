Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Der DAX habe mit einem Plus von 5,2% bei 15.885 Punkten geschlossen. Der MDAX sei um 3,6% gestiegen, der SDAX um 1,2% und der TecDAX um 2,1%. Die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone habe sich aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante im Dezember verlangsamt. Besonders hart sei der Dienstleistungssektor getroffen worden (53,3 gegenüber 55,9). In Deutschland sei die Aktivität im Dienstleistungssektor zum ersten Mal seit acht Monaten (48,4 gegenüber 52,7) geschrumpft. Das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone zeige sich bislang unbeeindruckt (58,0 gegenüber 58,4). Die Aktivität in Deutschland sei aufgrund der nachlassenden Lieferkettenprobleme stabil (57,4) geblieben. ...

