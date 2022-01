Kurz nachdem Bentley die Produktion seines ersten Elektroautos im Stammwerk Crewe bestätigt hatte, hat die britische VW-Tochter ein Update seiner "Beyond100"-Strategie vorgestellt. Demnach soll auf das erste Modell ab 2025 jedes Jahr ein weiteres Elektromodell folgen - bis 2030 also fünf Baureihen. In der separaten Mitteilung zum Strategie-Update gibt Bentley an, dass die vier weiteren Stromer in ...

