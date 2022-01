Die nächsten Tesla-Modelle kommen nicht vor 2023 auf den Markt. Die Gerüchte bestätigte Elon Musk nun offiziell. Der Hersteller will andere Schwerpunkte setzen. "Hoffentlich nächstes Jahr", sagte Elon Musk in einer Bilanzpressekonferenz zu den Erscheinungsdaten des Tesla Roadster und des Cybertrucks. Reuters berichtete. Der CEO gab als Grund Probleme in der Lieferkette aufgrund des globalen Chipmangels an. Musk hatte den Termin stückweise immer weiter nach hinten geschoben, ursprünglich sollte der E-Pickup Ende 2021 herauskommen. Ein Bericht letzte ...

