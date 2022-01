FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 860 (880) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5300 (5450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES B&M PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES TATE & LYLE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 930 PENCE - BERENBERG CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1700 (1630) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 340 (450) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS WPP TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1070 (1080) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 140 (125) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 590 (570) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP RAISES HSBC TO 'OUTPERFORM' - JEFFERIES CUTS AO WORLD TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 790 (1225) PENCE - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 708 (768) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 246 (325) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2160 (2150) P - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS FRESNILLO TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 575 (1025) PENCE - RBC CUTS POLYMETAL TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERF.') - TARGET 1250 (1750) PENCE - RBC RAISES EXPERIAN TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2850 (2500) PENCE



