Berlin (ots) -Warum braucht Düsseldorf ein neues Opernhaus? Die Katholische Studierende Jugend schreibt Gott* jetzt mit Genderstern - wie kontrovers wird das aufgenommen? Welche neue Klimastudie sollten wir zur Kenntnis nehmen? Kultur- und Wissenschaftsthemen sind relevant für die Gesellschaft. In Zukunft bekommen sie mehr Raum in den "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk.Ab 1. Februar gibt es einen neuen Sendeplatz im wochentäglichen Frühprogramm, der vierstündigen Informationsstrecke im Deutschlandfunk. Jeden Morgen gegen 8.38 Uhr berichten Fachredakteurinnen und -redakteure von Montag bis Freitag aus dem Bereich Aktuelle Kultur, aus Religion und Gesellschaft sowie aus dem Medien-, Bildungs- oder Wissenschaftsressort. Im Gespräch ordnen sie aktuelle Entwicklungen ein und liefern Hintergründe.Die "Informationen am Morgen" im Deutschlandfunk sind die meistgehörte Informationssendung im deutschen Hörfunk. Neben aktuellen politischen Berichten und Interviews hatten bislang Wirtschaft und Sport feste Sendeplätze, nun kommen Kultur und Wissenschaft als dritte Sparte hinzu. (Eine Übersicht über das Sendeschema von Deutschlandfunk hier (https://www.deutschlandradio.de/index.media.35131c6069c7630e9f891c34b4547c1f.pdf)). Für die Zuhörerinnen und Zuhörer bedeutet das eine noch größere inhaltliche Vielfalt, so Matthias Gierth, Leiter der Hauptabteilung Kultur:"Die Bedeutung von Kultur und wissenschaftlichen Entwicklungen für unsere Gesellschaft wurde nicht erst durch Corona neu ins Bewusstsein gerückt. Und dass Bildung systemrelevant ist, werden wir aus vielen Perspektiven beleuchten - regelmäßig zur besten Sendezeit. Unsere Hörerinnen und Hörer sind vielseitig interessiert, deswegen wollen wir sie auch morgens aktuell und noch umfassender über relevante Geschehnisse aller Lebensbereiche informieren. In den Fachsendungen im weiteren Programm können Interessierte dann die vertiefenden Hintergründe erfahren."Erstmals auf dem neuen Sendeplatz in den "Informationen am Morgen" ist am 1. Februar die Leiterin der Redaktion @mediasres, Bettina Schmieding, zu hören. Sie berichtet im Gespräch mit Moderator Philipp May über ein aktuelles Medienthema.Pressekontakt:Xenia SircarDeutschlandradioxenia.sircar@deutschlandradio.de030/8503-6164www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/5131749