Deutsche Bank-Calls mit 101% Chance bei Kursanstieg auf 13 Euro

Nach ihrem von der Finanzkrise verursachten Absturz konnte sich die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) in den vergangenen Jahren wieder deutlich von ihren historischen Tiefständen nach oben hin absetzen. Nach der offenbar erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungs- und Sparmaßnahmen kehrte die Bank nachhaltig in die Gewinnzone zurück, was zu Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 führte. Da sich alle vier Geschäftsbereiche zumindest im Rahmen der Erwartungen entwickeln, geht der Konzernchef auch für das kommenden Jahr von einer positiven Geschäftsentwicklung aus.

Nach der Veröffentlichung der erfreulichen Nachrichten legte die Aktie im frühen Handel des 27. Januar 2022 um vier Prozent zu. Kann die nach wie vor als stark unterbewertet eingeschätzte Deutsche Bank-Aktie, die in neuen Analysen nach den Quartalszahlen mit Kurszielen von bis zu 13,90 Euro (Warburg Research) zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 13 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 12 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis 12 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 1, ISIN: DE000PF65JF5, wurde beim Aktienkurs von 11,95 Euro mit 0,60- 0,61 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 13 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,09 Euro (+79 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,022 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,022 Euro, BV 1, ISIN: DE000HG07EG1, wurde beim Aktienkurs von 11,95 Euro mit 0,97 - 0,98 Euro taxiert.

Gelingt der Deutsche Bank-Aktie der Anstieg auf die Marke von 13 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,97 Euro (+101 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,422 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,422 Euro, BV 1, ISIN: DE000HB01LM8, wurde beim Aktienkurs von 11,95 Euro mit 1,54 - 1,55 Euro quotiert.

Beim Deutsche Bank-Kurs von 13 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,57 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de