Heute im gabb: Um 11:19 liegt der ATX TR mit +0.33 Prozent im Plus bei 7799 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -0.63% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.60% auf 37.45 Euro, dahinter Polytec Group mit +1.43% auf 7.82 Euro und Porr mit +1.21% auf 12.57 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15396 (+0.14%, Ultimo 2021: 15884, -3.07% ytd). - Pandemie-Ende-Finale im 10. Aktienturnier: Do&Co vs. Flughafen Wien- Nachlese: Strabag / Porr, Valneva antwortet auf unsere Frage, KESt-Input Johannes Edlbacher, PwC- PIR-News: Marinomed-Rekord, Pierer-Return, News zu Immofinanz, S Immo, CA Immo, S&T, Research zu Palfinger, Lenzing, Flughafen, Erste- Unser Robot sagt: Strabag, S Immo, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Gottfried Neumeister führt im CEO-Ranking- We are Hiring ...

