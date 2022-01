An den Aktienmärkten hat das Jahr stürmisch begonnen: Viele Indizes liegen zum Teil deutlich im Minus. Für die Unsicherheit an den Kapitalmärkten werden unterschiedliche Gründe ins Feld geführt: Ukraine-Krise, Geldpolitik, generell vermeintlich überbewertete Aktienmärkte. Viele Aktienanleger lassen sich von Rückschlägen, die über mehrere Wochen anhalten, schnell verunsichern. Nach Ansicht von Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung der Hamburger Sutor Bank, kommt es gerade jetzt auf einen Aspekt ganz besonders an: "Ein gut diversifiziertes Portfolio sorgt für Stabilität. Das zeigt sich ganz besonders ...

