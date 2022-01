München (ots) -Zum Wochenstart wird es garantiert sehr lustig im "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wenn Moderator Kai Pflaume die Comedians Oliver Kalkofe und Paul Panzer zu Gast hat. Beim Witzereißen stehen sich beide in nichts nach, aber wer siegt beim Wettraten?Ihre endlos langen Beine und ihre Stimmen machten sie berühmt: Die Tänzerin und Sängerin Marléne Charell trat in Paris in den "Folies Bergére" und im "Lido" auf. Mit ihren Shows wurde sie auf Bühnen und im TV zum gefeierten Revue-Star. Die Tänzerin, Musicaldarstellerin, Chansonsängerin und Schauspielerin Ute Lemper brillierte nicht nur in "Cats" und "Chicago", sondern auch am New Yorker Broadway. Am Dienstag treten die beiden Diven zum charmanten Rateduell an.Am Mittwoch treffen sich zwei Stars der Schlagerwelt, um sich beim Raten zu messen: In der "Hitparade" gaben sich G.G. Anderson und Ireen Sheer mit einem Hit nach dem anderen die Mikros regelmäßig in die Hand, aber wer von beiden trifft beim Raten den richtigen Ton?Sie sind mit dem Wichtigsten des Tages allabendlich pünktlich um 20.00 Uhr bei Millionen Fernsehzuschauer:innen zu Gast: die "Tagesschau"-Sprecher Judith Rakers und Thorsten Schröder. Ob ihre News-Kompetenz ihnen beim Erraten der richtigen Antworten auf Quiz-Fragen helfen wird, zeigt sich beim Rateduell am Donnerstag.Zum musikalischen Wochenausklang treten die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann und der deutsch-amerikanische Popsänger, Rapper und Songwriter Malik Harris gegeneinander zum fröhlichen Wettraten an - unterstützt von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, die ihnen bei der Lösung von wertvollen Fragen, wie diesen, auf die Sprünge helfen:Wenn Rohdiamanten nach Antwerpen kommen, werden sie zunächst ...?a) zentrifugiertb) unter Starkstrom gesetztc) gekochtDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 31. Januar bis 4. Februar 2022 im Überblick:Montag, 31. Januar - Oliver Kalkofe und Paul PanzerDienstag, 1. Februar - Marléne Charell und Ute LemperMittwoch, 2. Februar - G.G. Anderson und Ireen SheerDonnerstag, 3. Februar - Judith Rakers und Thorsten SchröderFreitag, 4. Februar - Stefanie Heinzmann und Malik HarrisWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5131882