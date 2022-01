Rekordumsatz, Gewinnsprung und eine Rendite, die so manchen Premium-Autobauer in den Schatten stellt - der US-Elektroautospezialist Tesla setzt sich von der Konkurrenz ab. Tesla sei bereits das profitabelste Autounternehmen der Welt, schrieben die Analysten von Morgan Stanley in einem Kommentar zu den am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen. Da die Produktionskosten durch radikal neue Fertigungstechniken in den kurz vor ...

