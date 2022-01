Der Software-Konzern SAP hat am Donnerstag angekündigt, das Lieferanten-Fintech Taulia übernehmen zu wollen. Außerdem legten die Walldorfer endgültige Zahlen für 2021 vor. Die Details, warum die Aktie abschmiert, was wir von SAP halten. Die Reaktion am Aktienmarkt kam prompt und deutlich. Um neun Prozent nach unten ging es für die SAP-Aktie am Donnerstagmorgen. Gründe gibt es mehrere: Der weltweite Ausverkauf von Technologiewerten nach der Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...